تخفيض الرسوم الجمركية لم ينعكس على أسعار قطع السيارات حتى اليوم

قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة، إن تخفيض الرسوم الجمركية لم ينعكس على أسعار قطع السيارات في الأردن حتى اليوم.

وأضاف، لـ “هلا أخبار”، أن هنالك الكثير من البضائع المخزنة لدى تجار قطع السيارات منذ أشهر، مضيفاً أن الأسعار لن تنخفض في الوقت القريب.

من ناحية أخرى، قال أبو رحمة إن الشكاوى بحق مراكز فحص المركبات في الأردن انخفضت بعد اعتماد آلية جديدة لفحص المركبات.

وأضاف أبو رحمة، أنه منذ اعتماد الآلية الجديد بفحص المركبات فنياً، انخفضت نسبة الشكاوى على المراكز لـ 1% مقارنة بالآلية القديمة.

وأوضح أن الآلية الجديدة لفحص المركبات، حدّت من التحايل أو عمليات الغش إن وجدت خلال عملية بيع وشراء السيارات.

وبين أن الآلية الجديدة تم اعتمادها في مراكز الفحص منذ الأول من تشرين الأول الماضي، حيث تضمنت لائحة الفحص الجديدة التي تم تعميمها على مراكز الفحص في الأردن، العديد من المحددات الجديدة التي تحد من عمليات التحايل في فحص المركبات، مؤكداً أن هذه الآلية الجديدة تأتي لمصلحة المواطن “المشتري والبائع” بشكل مباشر.