تخفيض الفوائد.. إكسير الحياة للقطاعات الاقتصادية

عبدالرحمن الخوالدة

عمان – اعتبر خبراء اقتصاديون أن إعلان جمعية البنوك بتخفيض أسعار الفوائد على مختلف التسهيلات بنسبة وصلت إلى 1.5 %، يأتي انسجاما مع توجهات البنك المركزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وللتخفيف على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويرى الخبراء أن الخطوة الجيدة ومهمة وتؤكد على وطنية الجهاز المصرفي في الأردن بقيادة البنك المركزي الذي أدار أزمة كورونا محليا بغاية التفاني والحرفية.

وبين الخبراء أن إعلان جمعية البنوك استجابتها لقرار البنك المركزي بخفض فوائد القروض على الأفراد والشركات بنسبة 1.5 %، سيكون له أثر إيجابي على عجلة دوران الاقتصاد الوطني واستمرارية عمل القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الأردني.

وكانت جمعية البنوك أعلنت عن التزامها بتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة بما مجموعه 1.5 % في نهاية الشهر الحالي، ولا يشمل ذلك برامج التمويل المقدمة بأسعار تفضيلية من البنك المركزي. إضافة إلى التزامها أيضا بتخفيض أسعار الفائدة لأفضل العملاء بما مجموعه 1 %، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وقال مستشار محافظ البنك المركزي الأردني سابقا زيان زوانة إن قرار جمعية البنوك يضاف ويتمم مجموعة القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لمعالجة أزمة كورونا، موضحاً أن الجهاز المصرفي في الأردن وبقيادة المركزي برهن على شجاعته ووطنيته في إدارة أزمة كورونا اقتصاديا بشكل احترافي ومتفان يدعو إلى الفخر والاطمئنان على قدرة المؤسسات الأردنية على التعامل مع أي عارض أو مخاطر مفاجئة.

وبين زوانة أن إعلان جمعية البنوك سيخفف كلف الإقراض على القطاع الخاص المقترض من البنوك وبالتالي ضمان استمرارية عمل هذا القطاع وتمكينه في ظل الظروف الراهنة ويساهم في إبقاء دوران عجلة الاقتصاد الوطني وفتح نافذة السيولة أمام القطاع الخاص بشكل يساعد في تعزيزه وقدرته المنافسة والتوسع واستعادة عافيته.

وجدير بالذكر بأن البنك المركزي أطلق منصف آذار (مارس) الماضي حزمة إجراءات لاحتواء الآثار السلبية التي تسببت بها أزمة كورونا على بعض القطاعات الاقتصادية وتتمثل هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها إضافة إلى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الإقتصادية المختلفة إلى جانب تنفيد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500 مليون دينار لآجال تصل لسنة لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن الإعلان عن هذا التوجه جيد ومطلوب لكنه غير كاف إذا ما أردنا تحقيق أثر إيجابي حقيقي يعطي جرعة الحياة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أنه كان يأمل بأن يقوم البنك المركزي على حث البنوك لتقديم حزمة تسهيلات كثيفة وواسعة للمؤسسات والافراد خلال فترة قصيرة تكون الفائدة بمعدلات هامشية حتى تتحق الصدمة الإيجابية للاقتصاد المحلي وتساهم في مساعدته على الخروج من أزمة كورونا المحلية اقتصاديا بأقل الأضرار.

وبين الحموري أن قرار التخفيض بهذه النسب المعلنة قد يكون تم بناء على فرضية واحتمال أن يطول أمد الأزمة لكن الوضع الذي فرضته الجائحة يتطلب شجاعة وجراءة أكثر في اتخاذ القرارات لتجاوز هذه المرحلة بأمان ودون أي تفاقمات مضرة بالاقتصاد الوطني.

بدوره، شدد الخبير الاقتصادي محمد البشير على إيجابية خطوة جمعية البنوك رغم عدم كفايتها، خاصة وأنه يرى بأن أسباب الانكماش الاقتصادي التي كان يعرفها الاقتصاد المحلي قبل تداعيات أزمة كورونا كانت تتمثل في كلف المديونية والتسهيلات البنكية المرتفعة رغم أن البنوك في الأردن هي الأكثر تحقيقاً للأرباح وهذا يعني بأنه في ظل الأزمة الحالية مطلوب من البنك المركزي تخفيض كلف الفوائد البنكية بشكل كبير جداً للإسهام في توفر السيولة التي تمنح المستثمرين الاطمئنان وتدفعهم إلى التوسع في مشروعاتهم دون أي مخاوف وكلف إضافية.