تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 733 أسرة في حزيران

بلغ عدد الأسر التي جرى تخفيض المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها خلال شهر حزيران الماضي، 733 أسرة.

وبحسب تقرير أعمال الصندوق للشهر الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 322 أسرة، بينما استفادت 96 أسرة من زيادة الدعم الشهري لها، فيما لم يجر تخصص أية مخصصات لأي أسرة جديدة في برنامج المعونة الشهرية المتكررة في ذات الشهر، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، والتي جرى مسحها ومتابعتها، 6898 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 690 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة “العادية والفورية”، و96 أسرة جديدة استفادت من برنامج “التأهيل الجسمان”، و160 شخصا استفادوا من برنامج “دعم برامج التدريب المهني” لأبناء الأسر المنتفعة.

وبين أن 10 آلاف أسرة جديدة استفادت من برنامج “الدعم النقدي الموحد” بعد إجراء مسح إلكتروني على الأسر المستفيدة من البرنامج لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا، واستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج.

وشمل برنامج “الدفع الإلكتروني”، بحسب التقرير، تحويل المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لنحو 73303 أسر، وتحويل المعونات الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 26028 أسرة، وتحويل الدعم النقدي الموحد لـ 120 ألف أسرة.

وأشار التقرير إلى أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 68706 أسر من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 17654 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى الرد عليها 13689حالة.