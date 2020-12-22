تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي و فتح باب استقدام العمالة الوافدة

عمان-الغد- قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ، الثلاثاء، ان هناك توصية من وزير العمل بتخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي من 520 دينارا إلى 320.
واضاف الخدام عبر قناة المملكة ، انه تم التوافق مع وزارة العمل على فتح باب استقدام العمالة الوافدة.
وبين خدام أنه طالب الحكومة بتخفيض هذه الرسوم الى 100 دينار فقط او اعفاء القطاع الزراعي كدعم للمزارع.
عمان-الغد- قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ، الثلاثاء، ان هناك توصية من وزير العمل بتخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي من 520 دينارا إلى 320.