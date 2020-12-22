تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي و فتح باب استقدام العمالة الوافدة

عمان-الغد- قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ، الثلاثاء، ان هناك توصية من وزير العمل بتخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي من 520 دينارا إلى 320.

واضاف الخدام عبر قناة المملكة ، انه تم التوافق مع وزارة العمل على فتح باب استقدام العمالة الوافدة.

وبين خدام أنه طالب الحكومة بتخفيض هذه الرسوم الى 100 دينار فقط او اعفاء القطاع الزراعي كدعم للمزارع.