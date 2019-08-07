تخفيض رسوم رخص المهن المنزلية

عمان- الغد- عدلت أمانة عمان تعليماتها الخاصة بإصدار رخص المهن المنزلية؛ لتسهيل وتطوير منظومة العمل من داخل المنزل والسماح لأكبر عدد من الأفراد بدء أعمالهم ومشاريعهم بأقل الكلف وأبسط الإجراءات.

وبين مدير دائرة رخص المهن والاعلانات المهندس علي الحديدي، أن التعديلات التي جاءت بتوصية من مجلس السياسات الاقتصادية، تضمنت إضافة مهن جديدة لتصبح ( 71 ) مهنة متنوعة ما بين الفكرية والاستشارية والأعمال اليدوية وخدمات المنازل بدلا من (47) مهنة.

وتضمنت السماح لأصحاب المهن المنزلية باستخدام موظف واحد فقط، إضافة للعمل حاليا على استكمال الإجراءات الخاصة بالغاء رسوم النفايات والاعلانات عن المهن المنزلية.

كما تم العمل على إعادة تصنيف المهن المنزلية بهدف تقليل التكلفة المالية لتتراوح ما بين (20 الى 50) دينار كرسم اساسي، بعد أن كانت من ( 30 الى 200 ) دينار.

وأشار إلى أن الامانة منحت بوقت سابق مدراء المناطق صلاحيات إصدار الرخص المهنية من داخل المنزل دون عرضها على اللجان المحلية أو اللوائية، إضافة لمنحها صفة الاولوية وسرعة الإنجاز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب؛ لضمان حسن سير العمل وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وتحقيقا لمبدأ تبسيط الاجراءات.

وأكد الحديدي أن الأمانة حريصة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالتزام اصحاب المهن بالتعليمات والشروط القانونية المنصوص عليها في طلبات الترخيص من خلال أعمال التفتيش الدورية فضلا عن التعامل مع أي شكاوى ترد بالخصوص.

ويبلغ عدد الرخص المنزلية الصادرة منذ دخول التعليمات حيز التنفيذ (319) رخصة، بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة رخص المهن والاعلانات.

وتهدف تعليمات ترخيص المهن المنزلية تمكين العاملين بصفة غير رسمية للعمل بصفة قانونية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين الجدد وربات البيوت والمتعطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالعمل خارج المنزل.

وحددت التعليمات على أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل عن 15% من المساحة الأرضية الإجمالية أو عن 25 مترا أو أيهما أقل شريطة عدم “الاستغلال” خارج جدران المنزل.

واشترطت عدم استخدام معدات أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو يصدر عنها ضجيج أو اهتزاز أو وهج أو دخان أو غبار أو رائحة أو تأثير مغناطيسي أو كهربائي أو إزعاج للمجاورين.

وأن لا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة العامة أو استخدام أي مواد “دوائية” أو تكون قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو مشعة أو سامة، وأن لا تستخدم أو تستهلك البنية التحتية المخصصة للمنطقة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي بما يتجاوز عن المألوف.

والزمت التعليمات أن يكون مقدم الطلب للحصول على رخصة المزاولة هو ذات الشخص وأن يسمح للأمانة بدخول المنزل للتفتيش حسب الجدول المخصص للغاية ووفقا لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة بالتنظيم التجاري.

وأشترطت ” الأمانة” عدم احداث تغيير في شكل المنزل الخارجي أو تأثير على ساكنيه.

وقسمت التعليمات المهن المنزلية لأربع فئات، هي المهن الفكرية وتتضمن (49) مهنة ، والحرف اليدوية ( 10) مهن ، وتصنيع الأغذية (6) مهن ، وخدمات المنازل(6) مهن.

وتشتمل قائمة المهن ” المسموحة” منزليا على الإستشارات الإدارية والتسويقية والغذائية والتصميم الجرافيكي والداخلي والتدقيق اللغوي والتخطيط الإستراتيجي وأعمال الترجمة وتصميم الحدائق والمجوهرات والأزياء والتصميمات المتحركة ثلاثية الأبعاد وأعمال السكرتاريا والطباعة، وتصميم المواد التسويقية والإعلانية والاستشارات.

ومن المسموحة ما يختص بالموارد البشرية والرسم المعماري والمحاسبة باستثناء “التدقيق على الحسابات” والإستشارات الضريبية والإقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وأعمال المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات بكافة انواعها وإدارة البرامج العلمية والفكرية وتصميم الرسومات والمواد الدعائية ودراسات علوم الإنسان والجينات الوراثية والبيع والتسويق عبر الإنترنت “باستثناء المهن التي تتطلب موافقات، والمهن المحظورة”

وسمحت الأمانة بترخيص المهن اليدوية في المنزل مثل الحياكة والتطريز وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وأغراض الزينة كالمجوهرات ونوافذ الزجاج المعشق بمعدن الرصاص والجداريات والشموع وأشغال الجلود.

وضمت فئة “الأغذية” تصنيع المربيات والمخبوزات المنزلية وتحضير الخضار والكبيس بأنواعه والجميد ومنتجاع وتحضير الأعشاب والبقوليات.

فيما اشتملت قائمة خدمات المنازل على تصليح كهرباء المنازل والصيانة المنزلية والتمريض المنزلي والمواسرجي وتنطيف المنازل والخدمات المنزلية.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بإصدار دليل ارشادي تعريفي بالمهن المنزلية والشروط الخاصة بها “شغل بيتي” وذلك بالتعاون مع أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية والمنظمة الأمريكية ( USAID ).

وتوفر الوزارة الدليل من خلال المواقع الالكترونية للجهات ذات العلاقة ونسخ ورقية داخل كل منها.

كما وفرت امانة عمان عبر موقعها الالكتروني حقلا خاصا يتضمن تفاصيل الرسوم الخاصة لكل مهنة منزلية مسموح ترخيصها.