تخفيض رسوم مشاركة الناشرين العرب بمعرض عمان للكتاب

عمان- أعلن اتحاد الناشرين الاردنيين عن تخفيض رسوم المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2021 للناشرين العرب إلى مئة دولار أميركي.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض عمان الدولي للكتاب، غسان حسين في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت الموافقة على هذه الخطوة التي تتمثل بتخفيض رسوم المشاركة في المعرض للناشرين العرب إلى مئة دولار أميركي بعد أن كانت 150 دولارا للمتر المربع.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت دعما من الاتحاد لزملائهم الناشرين العرب، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا لقطاع النشر بشكل عام، ومساهمة كذلك من الاتحاد في الارتقاء بصناعة النشر العربية التي ينتمي إليها الناشر الأردني، ويعد من المساهمين الفاعلين فيها.

بدوره، ثمن اتحاد الناشرين العرب هذه الخطوة من اتحاد الناشرين الاردنيين، شاكرا إدارة معرض عمان الدولي للكتاب 2021 تعاونها الدائم والمثمر.-(بترا)