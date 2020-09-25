تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي من 12 إلى 5.5 دينار

عمان- الغد- كشف نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، عن “تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي من 12 دينار إلى 5.5 دينار”.

وأشار الكيلاني إلى أن “المطعوم سيتوفر في الأسواق الأسبوع المقبل”.

من جهته، شدد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات على ضرورة إعطاء مطعوم الإنفلونزا الموسمية لهذا العام خاصة للكوادر الصحية وفئات الاختطار العالي، مع اقتراب وقت الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف لتلفزيون “المملكة”، أن فئات الاختطار العالي هي “كبار السن لمن هم أكثر من 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة (المرضى الذين يعالجون بأدوية مهبطات المناعة والعلاج الكيماوي والمناعي) والحوامل”.

وأكّد عبيدات أن “المطعوم يمكن إعطاءه لكافة الفئات العمرية التي تزيد عن 6 أشهر”.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس، إنّ المؤسسة تقوم بتسجيل مطعوم الأنفلونزا الموسمي “الرباعي والثلاثي”، حسب أسس عالمية تضمن فعالية ومأمونية المطعوم مع مراعاة تجديد سلالات الفيروس سنويا، كما يوجد أقراص تحتوي على المادة (Oseltamivir) لمعالجة المصابين بالإنفلونزا، وتصرف بإشراف طبي.

وأضاف مهيدات، أنه تم تخفيض سعره السنة الماضية نحو 50%، وسيتم توفيره في السوق الأردني بداية تشرين أول/ أكتوبر، موضحا أن المطعوم يتم استيراده من قبل مستودعات الأدوية وسيوزع على الصيدليات حسب حاجتها.