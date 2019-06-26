تخفيض عدد المدرسين من حملة الماجستير في الجامعات

عمان- الغد- خفض مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الماجستير من 20 بالمئة الى 5 بالمئة في التخصصات الانسانية ومن 20 بالمئة الى 10 بالمئة في التخصصات العلمية، لغايات حساب الطاقة الاستيعابية، اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020.

واقر المجلس خلال جلسة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي، منهجية قياس معايير ومؤشرات التصنيف الأردني للبرامج الأكاديمية لعام 2019 ، كما اقر طلب الاشتراك الخاص بالتصنيف الأردني للبرامج الأكاديمية للعام 2019.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس العمل الاجتماعي، واجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس هندسة المعلومات الطبية الحيوية في جامعة اليرموك، واعتماد تخصص الدبلوم العالي في الدبلوم العام بالتربية، وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص ماجستير التربية الخاصة وتخصص ماجستير الإدارة التربوية، وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس التربية الخاصة في جامعة مؤتة.

كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الألمانية الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، وتأجيل البت باستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس ترجمة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس إدارة الأعمال، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس التسويق، وتخصص بكالوريوس إدارة المخاطر، وتخصص بكالوريوس المالية والمصرفية، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس المحاسبة في الجامعة الأميركية في مأدبا.

وقرر المجلس عدم الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط قياس وتشخيص اضطرابات التوحد، واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط، كما وافق على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط محاسبة، وقرر عدم الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط علوم الشريعة في كلية المجتمع الإسلامي بكلية جامعية متوسطة.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة لتخصص دبلوم متوسط تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، وعدم الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الخدمة الاجتماعية، واعتماد وتثبيت الطاقة لتخصص دبلوم متوسط التجميل، والاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة لتخصص دبلوم متوسط إدارة الأعمال، وعدم الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الترجمة، وتأجيل البت في الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص دبلوم متوسط التصميم الجرافيكي في كلية المجتمع الإسلامي بكلية جامعية متوسطة.