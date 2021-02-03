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تخفيض غرامات أجور الأراضي على المستثمرين في المناطق الحرة 50%

منذ ساعتين
سيارات تصطف في ساحات المنطقة الحرة بالزرقاء-(ارشيفية)

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عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على قرار مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية المتضمن تخفيض غرامات اجور الاراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50 بالمائة .
واشترط القرار دفع المستثمرين لكامل الاجور المستحقة عليهم خلال فترة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .
وياتي القرار لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والمحافظة عليها في ظل التحديات التي واجهتها نتيجة لجائحة كورونا .

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