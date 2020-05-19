تخفيض كلف الإنتاج حجر الرحى لإنعاش الصادرات

طارق الدعجة

عمان- بينما يعاني العالم تحت وطأة الظروف الاستثنائية التي أفرزها فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها تعطل الانتاج يرى صناعيون أن ثمة فرصة كبيرة لزيادة الصادرات الوطنية والتوسع لتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ويؤكد صناعيون لـ”الغد” أن زيادة الصادرات الوطنية تتطلب من الحكومة قرارات تحفيزية سريعة أهمها إعادة النظر بكلف الطاقة ومساعدة الشركات للإستفادة أكثر من التجارة الإلكترونية التي باتت تستحوذ على نسبة عالية من اجمالي التجارة العالمية.

ويؤكد هؤلاء أن الصادرات الوطنية بمثابة الحل لزيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية ما يتطلب ذلك ايضا تحرك حكومي سريع نحو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الاردنية إلى أسواقها خصوصا من دول المنطقة من خلال وضع قيود ومتطلبات على السلع التي يتم استيرادها من هذه الدول.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني أول من أمس على ضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

يذكر ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل 250 ألف عامل فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن “جائحة فيروس كورونا تشكل فرصة كبيرة امام الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع وتعطل الانتاج في العديد من دول العالم”.

ويؤكد الجغبير أن ارتفاع كلف الانتاج وعدم القدرة على المنافسة محليا وخارجيا تعد أكبر تحد أمام الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات والتوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.

ويبين الجغبير ان زيادة الصادرات الوطنية يتطلب من الحكومة الوقوف إلى جانب الصناعة الوطنية أكثر من أي وقت مضى من خلال إعادة النظر بكلف الانتاج خاصة فيما يتعلق بأثمان الطاقة إضافة إلى تسهيل تشغيل العمالة الوافدة التي يحتاجها القطاع.

ويشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دول المنتجات الوطنية الى أسواقها خصوصا وان هذا الأمر بات يلحق ضررا كبيرا بالصناعة المحلية ويؤخر وصول البضائع الى المستوردين مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تسهيل دخول المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الوطنية.

ويشير الجغبير إلى أهمية التزام الحكومة بتنفيذ الحوافز التي اقرتها نهاية العام الماضي للقطاع الصناعي والعمل على شمول المناطق التنموية بهذه الحوافز.

ويؤكد رئيس الغرفة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية ومنحها الأفضلية عن طرح مناقصات شراء السلع وذلك كنوع من الدعم لضمان صمود وديمومة علم الشركات الصناعية.

ويقول الجغبير أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها خلال جائحة فيروس كورونا على تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع الاساسية والغذائية بجودة عالية بدليل عدم تسجيل نقص بأي سلعة داخل السوق المحلية.

ويؤكد الجغبير وجود تزايد الطلبات الخارجية على شراء المنتجات الوطنية بخاصة المستلزمات الصحية ومواد التنظيف والمواد الغذائية مشيرا الى عزم شركة “بيت التصدير” اطلاق برامج ودعم فني لمساعدة الشركات الصناعية وتعزيز الاستفادة من فرص التصدير المتاحة في العديد من دول العالم وتمكين المنتجات الوطنية من دخول اسواق جديدة.

ومن جهته، يرى رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح أن دعم وزيادة الصادرات الوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا يتطلب تكاتف جميع الجهود من القطاعين العام والخاص ووضع خطة تسويقية واضحة في الأسواق ذات الأولوية وتقديم الدعم للشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقع مع العديد من دول العالم.

ويؤكد ابو وشاح ان زيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلية وخارجيا تتطلب ايضا اتخاذ قرارات تحفيزية سريعة من اجل تخفيض كلف الانتاج وتوفير نوافذ تمويلية بإجراءات ميسرة.

ويجدد التأكيد على ان زيادة الصادرات الوطنية بمثابة المفتاح لزيادة النمو الاقتصادي للمملكة والتوسع بالإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

ويقول عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان د.إياد ابو حلتم إن “زيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة يتطلب وضع خطط قصيرة ومتوسطة الامد بمحور وأهداف محددة للوصول بالصادرات الى أرقام قياسية”.

ويشدد ابو حلتم الذي يشغل منصب نائب رئيس جمعية شرق عمان الصناعية على ضرورة عرض المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية بأسعار منافسة في ظل تعطل الانتاج في العديد من دول العالم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ويشير الى وجود تحديات تواجه الصناعة الوطنية على رأسها ارتفاع كلف التصنيع بخاصة المتعلق بكلف الطاقة والنقل مشددا على ضرورة وضع سقف لتعرفه الكهرباء على القطاع الصناعي بخاصة الصغيرة والمتوسطة بحد اقصى لا تتجاوز 60 فلسا لكل كيلو واط لكل ساعة وتكون حتى نهاية العام الحالي.

ويوضح ابو حلتم ان كلف النقل بالأردن بخاصة البري تعبر من أعلى الكلف بالمنطقة حيث يصل كلف نقل الحاوية سعة 40 قدم من العقبة الى عمان بالمعدل 700 دولار والعكس ايضا بالنسبة لعملية نقل البضائع من المصانع الى العقبة.

ويدعو الى ضرورة دعم اجور النقل سواء البرية أو البحرية أو الجوية من قبل الحكومة من اجل تخفيض كلف الانتاج وتعزيز منافسة المنتج الوطنية بالأسواق الخارجية مع مثيلاتها المنتجة من دول اخرى.

ويشدد على ضرورة الالتزام بالحوافز التصديرية التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي بحيث لا يكون هنالك أي تأخير في تنفيذها كون الشركات الصناعية بأمس الحاجة بالوقت الحالي للسيولة النقدية.

ويشير ابو حلتم الى ضرورة مساعدة الشركات الصناعية للاستفادة من التجارة الإلكترونية عن طريق المنصات الإلكترونية إذ أصبحت نسبة التعامل معها عالية من اجمالي التجارة العالمية.

ويرى أبو حلتم أن هنالك دورا كبيرا يترتب على الحكومة لإعادة النظر بجميع اتفاقيات التجارة الحرة من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها.