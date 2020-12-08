تخفيض نسبة مرابحات صندوق الحج إلى 3.5 بالمئة

عمان – قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، الدكتور محمد الخلايلة، تخفيض نسبة المرابحة المعمول بها في الصندوق وتمديد العمل بها على جميع المنتجات، باستثناء الأثاث والأجهزة الكهربائية ولجميع الشرائح المستهدفة لتصبح 3.5 بالمئة، وذلك اعتبارا من 1/12 ولغاية 31/3/2021.

وقال مدير عام صندوق الحج، فؤاد كوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء انسجاما مع التوجيهات والرؤى الملكية لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وأشار إلى أن الصندوق يتيح للمواطنين تمويل مشترياتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كالشقق والعقارات والسيارات من خلال عملية المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك.