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تخفيض 30% من مخصصات النواب حتى نهاية العام

منذ ساعتين
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية

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عمان- الغد- قرر المكتب الدائم في مجلس النواب اليوم الإثنين تخفيض ما نسبته (30%) من مخصصات جميع أعضاء المجلس وحتى نهاية العام الجاري.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا.

وأضاف الطراونة: نأمل من مختلف مؤسساتنا الوطنية اتخاذ خطوات مشابهة، حيث إن الوطن في هذا الظرف الدقيق يحتاج تكاتفاً وإسناداً على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة.

وقال إن التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف مؤسساتنا الوطنية بالعمل المستمر لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفاً واحداً في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات بتزويد مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة للعمل التدريجي في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكداً اهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.

وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن ما تقدمه مختلف مؤسساتنا بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني تبعث فينا على التفاؤل بأننا قادرون على تجاوز المرحلة بعون الله، إلى أن يتعافى الوطن من هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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