تخيل ما قد ينكشف: هواوي تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X2

شنزين، الصين – 22 فبراير 2021 – أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (BG) اليوم عن إطلاقHUAWEI Mate X2، الهاتف الذكي الرائد من الجيل الجديد القابل للطي والذي يكشف عن تجارب جديدة ومثيرة مع تصميم Falcon Wing الجديد الذي يفتح إمكانيات جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.

يتميز بتصميم مضغوط جديد مع نقطة توازن مخصصة، يتعامل هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل استثنائي سواء كان مطويًا أم لا. تعد الشاشة غير المطوية واحدة من أكبر شاشات العرض في القطاع، حيث توفر تجربة مستخدم متسقة عبر الشكلين. مصمم بدقة، يمكن طي هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالي إلى شكل مضغوط، ويتكشف بشكل جميل في شاشة مسطحة[1]. الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالي القوة يجعله جهازًا خفيفًا ولكنه قويًا أيضًا. يجمع هاتف HUAWEI Mate X2 بين كاميرا Ultra Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، ويمثل الهاتف القابل للطي الجديد بعضًا من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة.

قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “مع وجود بعض من أفضل ابتكارات البرامج والأجهزة في جوهر هذا الهاتف، يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 قفزة عملاقة إلى الأمام ويضع معايير للأجهزة القابلة للطي في المستقبل”. “بينما كان يُنظر إلى هاتف HUAWEI Mate Xs إلى حد كبير على أنه أفضل هاتف قابل للطي في فئته، واصلنا السعي لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجربة الطي. يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، مع ابتكارات رائدة وتجربة مستخدم رائعة حقًا في جميع المجالات “.

تصميم Falcon Wing: جمال يناقض الرقي

[1] تستخدم المفصلة آلية قفل متعددة الأبعاد، وعند طيها تنتج المفصلة طية شبه غير ملحومة. قد يتغير أداء المفصلة بمرور الوقت ويختلف بسبب تحمل التصنيع.

يطوي تصميم هاتف HUAWEI Mate X2 السلس[1] بشكل مثالي في شكل مضغوط بزوايا ناعمة. عندما يكون غير مطويًا، له جانب خلفي مائل يتيح للهاتف بأن يكون نحيفًا حيث يلغ مقاسه 4.4 مم[2] من طرف واحد. يتم إزاحة نقطة التوازن بعيدًا قليلاً عن مركز الجهاز، هذا يضمن بشكل أساسي توازن الهاتف تمامًا سواء كان الهاتف مطويًا أم غير مطويًا.

بفضل تصميم الشاشة المزدوجة، يبلغ قياس الشاشة الداخلية المرنة لهاتف HUAWEI Mate X2 8 بوصات[3] قطريًا، وهي واحدة من الأكبر من نوعها. علاوة على ذلك، يقدم هاتف HUAWEI Mate X2 طبقة بصرية نانو يتم التحكم فيها مغناطيسيًا لتقليل الانعكاس. تعمل هذه الطبقة بسلاسة مع شاشة OLED مقاس 6.45 بوصة[4] في الخارج. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة عالية جدًا[5]، ومعدل عالي اللمس[6] ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز[7] لتقديم تجربة متسقة حين ينتقل المستخدمون من وضع إلى آخر.

عند طيّه، يُعد HUAWEI Mate X2 هاتفًا ذكيًا مصممًا بشكل جميل. نسبة العرض إلى الارتفاع 21: 9 للشاشة الخارجية متوافقة مع معظم التطبيقات السائدة. غير مطويًا، يتحول الهاتف إلى جهاز ذكي واسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع ذهبية تبلغ 8: 7.1 لتقديم تجارب بصرية وتأثيرات غامرة سواء يتك استخدامه بالوضع الراسي أو الأفقي.

تحت مظهره البسيط، يخفي هاتف HUAWEI Mate X2 ابتكارًا آخر هو الأول من نوعه في الصناعة: وهو مفصل معقد متعدد الأبعاد قضت هواوي أكثر من خمس سنوات في إتقانه. من خلال آلية قفل متعددة الأبعاد، تخلق المفصلة تجويفًا يشبه قطرة الماء لإخفاء الشاشة عند طي الجهاز. يسمح ذلك للجهاز بالطي بشكل مثالي مع وجود فجوة شبه غير محسوسة، وتقلل التجعد على الشاشة الخارجية عند فتح الجهاز. كما يتم إخفاء الفتحات الموجودة على الجانبين لمنع دخول الغبار والأوساخ إلى النظام وإلحاق الضرر بالشاشة.

[1] تصميم غير ملحوم قابل للطي يعني أن الجسم ليس سميكًا بشكل متساوٍ وعند الطي، فإنه يقدم مؤثرين بصريين على شكل إسفين

[2] لا يشمل حالة الوفير. قد تختلف الأبعاد الفعلية بسبب تفاوتات التصنيع وطرق القياس.

[3] مع تصميم الزاوية المستديرة على الشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة الداخلية 8 بوصات عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (تكون مساحة العرض الفعلية أصغر قليلاً).

[4] بفضل تصميم الزاوية المستديرة على الشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة الخارجية 6.45 بوصة عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (تكون منطقة العرض الفعلية أصغر قليلاً).

[5] كثافة البكسل للشاشات الداخلية والخارجية هي 413ppi و456ppi على التوالي. تم قياس الدقة كمستطيل قياسي، مع تصميم ذي زاوية مستديرة على الشاشة، يكون عدد البكسل الفعال أقل قليلاً.

[6] معدلات عينة اللمس للشاشات الداخلية والخارجية هي 180 هرتز و240 هرتز على التوالي. قد يختلف معدل عينة اللمس باختلاف التطبيقات والألعاب.

[7] قد يختلف معدل التحديث عبر التطبيقات والألعاب المختلفة.

الكشف عن تجارب جديدة

مع شاشتين، يقدم هاتف HUAWEI Mate X2 أفضل ما في العالمين. توفر الشاشة الأكبر مساحة عرض واسعة، بينما تزيد قابلية طي الهاتف من إمكانية النقل إلى أقصى حد. بالاستفادة من الأبحاث المكثفة حول العوامل البشرية، صممت هواوي عامل الشكل القابل للطي من الألف إلى الياء لدعم التجربة الذكية الفريدة. من تصفح الإنترنت ومهام الإنتاجية في المكتب إلى الوسائط والتسوق عبر الإنترنت والألعاب في المنزل، يقدم هاتف HUAWEI Mate X2 تجارب غامرة بشكل لا يصدق لا مثيل لها.

مستوحاة من تقنية الكاميرا “التي تستغرق وقتًا طويلاً – Long Take”، جعلت هواوي تأثيرات انتقال واجهة المستخدم على هاتف HUAWEI Mate X2 أكثر سلاسة واستجابة. يرفع المظهر الديناميكي الحصري من تجربة الانطلاق، حيث يتميز بسرير من الزهور التي تتفتح في كل مرة يفتح فيها المستخدم الجهاز.

تكتمل شاشة هاتف HUAWEI Mate X2 الكبيرة بمجموعة من الميزات الذكية المصممة لتعدد المهام. مع ميزات مثل Smart Multi-Window[1] وFloating Window و App Multiplier و App Bubble والمزيد، يمكن للمستخدمين القيام بمهام متعددة بكفاءة حتى على شاشة واحدة.

تتيح ميزة Multi-Window للمستخدمين إلقاء نظرة على محتوى بسرعة على تطبيق آخر دون تصغير التطبيق النشط، مثل معاينة مرفق على تطبيق البريد الإلكتروني، أو فتح رابط على تطبيق Notepad.

تتيح ميزة App Multiplier للمستخدمين بفتح مثيلات متعددة لتطبيق واحد، والتي يمكن أن تكون مفيدة في بعض الأحيان مثل الرجوع إلى مستند آخر محفوظ في تطبيقات مثل Notepad. من خلال تطبيق MeeTime، يمكن مشاركة المحتوى بين جهات الاتصال بسرعة وبسهولة عن طريق سحب الملفات إلى واجهة الدردشة، دون تحديد لحجم الملف أو كميته أو تنسيقه.

لا يمكن تغيير حجم النافذة العائمة النشطة وتخزينها في فقاعة تطبيق – App Bubble، بل يمكن للهاتف أيضًا استبدال أي نوافذ متعددة نشطة في أي وقت. سواء كان المستخدم بحاجة إلى هاتف ذكي للعمل أو الترفيه أو للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التسوق، فإن هاتف HUAWEI Mate X2 يمكنه فعل كل شيء.

[1] تدعم بعض التطبيقات فقط هذه الميزة. يعتمد التكيف على مطوري التطبيقات. ستتوافق المزيد من التطبيقات مع هذه الميزة في المستقبل.

تقديم أفضل أداء للهواتف الذكية من الجيل التالي

بالإضافة إلى تصميمه وجمالياته المتميزة، يعد هاتف HUAWEI Mate X2 مركزًا متعدد الاستخدامات يجمع بين القدرات السمعية والبصرية الرائدة مع مجموعة شرائح فائقة السرعة وموفرة للطاقة تدعم اتصالات مستقرة وذات سرعة عالية.

باعتباره هاتفًا ذكيًا رائدًا صممته هواوي، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا كاميرات الهواتف المحمولة، تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate X2 بكاميرا Ultra Vision Leica الرباعية للسماح للمستهلكين بتوثيق حياتهم ومشاركتها بوضوح في أي وقت من اليوم. تتميز الكاميرا العريضة فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل بأحد المستشعرات الأولى التي تتضمن مصفوفة مرشح ألوان RYYB (CFA)، بالإضافة إلى تقنية تجميع 4 في 1 بكسل وإمكانيات ضبط تلقائي – AutoFocus للصورة Full Pixel Octa PD للتركيز السريع والتقاط صور عالية الجودة حتى في مشاهد الإضاءة المنخفضة. تتميز كاميرا تليفوتوغرافي10x Telephoto – بتصميم بصريات بيريسكوب، وتدعم تقريب بصري حتى 10 مرات، وتقريب هجين حتى 20 مرة، وتقريب رقمي حتى 100 مرة للتصوير بعيد المدى. لا توفر الكاميرا ذات عدسة عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل مجال رؤية رائعًا للقطات ذات المناظر الخلابة فحسب، بل تدعم أيضًا وضع الماكرو لتصوير الأشياء على مسافة 2.5 سم من العدسة.

يتيح التصميم الفريد القابل للطي لهاتف HUAWEI Mate X2 للمستخدمين الاستفادة من كاميرا Ultra Vision Leica الرباعية القوية لالتقاط صور السيلفي. مع كاميرا السيلفي التي تدعم التقاط النطاق الديناميكي العالي والواسع للغاية وبدقة عالية، لن تكون صور السيلفي هي نفسها مرة أخرى.

من حيث الصوت، فإن هاتف HUAWEI Mate X2 مجهز بالكامل ليكون سينما جيب شخصية. يستخدم نظام الصوت استريو ثنائي السماعات برامج تشغيل رفيعة جدًا وذات سعة كبيرة مع قباب من ألياف الكربون فائقة الخفة ويدعم مؤثرات صوت Huawei Histen لتقديم مستويات منخفضة عميقة وترقيات عالية للتعبير حتى عن أدق التفاصيل من أي مصدر.

مدعومًا بمعالج Kirin 9000، وهو نظام من الجيل الخامس 5G أكثر تكاملاً وتنوعًا مع معظم الترانزستورات حتى الآن، يوفر هاتف HUAWEI Mate X2 أداءً ممتازًا وكفاءة في استهلاك الطاقة وسرعة اتصال عالية.

يحتوي هاتف HUAWEI Mate X2 أيضًا على نظام هوائي ذكي جديد تمامًا يختار ديناميكيًا أفضل هوائي فيما يتعلق بالتغيرات في قوة الإشارة ووضع الهاتف الذكي. يضمن هذا النظام، سواء كان الهاتف مطويًا أو غير مطوي، أو في الوضع الأفقي أو الأفقي، استقبال قوي للإشارة لتجربة مستخدم مثالية.

بالاستفادة من خبرة هواوي الرائدة في مجال التصميم الصناعي، يحتوي هاتف HUAWEI Mate X2 ببطارية ضخمة تبلغ 4500 مللي أمبير[1] ويدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge[2] بقوة 55 واط، وهو أسرع حل شحن متوفر حتى الآن على الأجهزة القابلة للطي. مع هذا، حتى استراحات القهوة السريعة توفر فرصًا مفيدة للشحن.

[1] سعة البطارية المقدرة 4400 مللي أمبير.

القيمة النموذجية. قد تختلف السعة الفعلية قليلاً.

هذه السعة هي السعة الاسمية للبطارية. قد تكون سعة البطارية الفعلية لكل هاتف فردي أعلى أو أقل قليلاً من سعة البطارية الاسمية.

بطارية غير قابلة للإزالة. قد يؤدي إزالة البطارية إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية أو إصلاحها، يرجى زيارة مركز خدمة HUAWEI المعتمد.

[2] يلزم توفر كابل وشاحن يدعمان حلول الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge.

يتوفر هاتف HUAWEI Mate X2 بألوان White، Black، Crustal Blue و Crystal Pink وسيصل إلى المتاجر اعتبارًا من 25 فبراير 2021 بأسعار التجزئة المقترحة[1] البالغة 17999 يوان صيني للطرازات ذات سعة 256 جيجابايت و 18999 يوان صيني للطرازات بسعة 512 جيجابايت.

[1] ينطبق على الأجهزة المباعة في الصين فقط.