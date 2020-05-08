تدابير مواجهة “كورونا” تنذر بوقوع أكثر من 140 ألف عامل غير منظم في براثن الفقر

رانيا الصرايرة

عمان- قال تقرير للمرصد العمالي الاردني، إن أزمة فيروس كورونا، أثبتت أن “هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن نحو نصف القوى العاملة غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية”.

ويأتي ذلك في سياق التقارير الدولية التي تتحدث عن واقع العمال في العالم، وما سيطرا عليه جراء ازمة كورونا وتبعاتها.

تقرير لمنظمة العمل الدولية، صدر امس، كشف ان تدابير الإغلاق والاحتواء، لمواجهة فيروس “كورونا”، تنذر بزيادة مستويات الفقر النسبي بين العاملين في الاقتصاد غير المنظم بـ56 نقطة مئوية في البلدان منخفضة الدخل كالاردن.

وفي المقابل؛ تؤكد منظمات محلية ان اكثر من 140 الف عامل اردني غير منظم، سيقعون هم واسرهم في براثن الفقر في الشهور الأربعة المقبلة، لفقدهم وظائفهم.

تقرير المنظمة، يشير الى احتمالية تأثر 1.6 مليار عامل من أصل مليارين غير منظمين في العالم، بإجراءات الإغلاق والاحتواء في دولهم، ويعمل معظمهم في القطاعات الأكثر تضرراً، أو في وحدات صغيرة أكثر عرضة للصدمات.

ويشمل ذلك، عاملو خدمات الإقامة والأغذية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، ونحو 500 مليون مزارع، تغذي منتجاتهم أسواق المدن، مبينا التقرير أن النساء، الأكثر تضرراً في القطاعات شديدة الخطورة.

وتعرف المنظمة، الاقتصاد غير المنظم بأنه “سائر الأنشطة الاقتصادية للعمال والوحدات الاقتصادية التي لا تشملها- في القانون أو في الممارسة العملية- إطلاقاً أو على نحو غير كاف التدابير الرسمية، والعمل غير المنظم الذي يمكن القيام به في جميع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة”.

وقال التقرير “في ظل حاجة هؤلاء العمال للعمل لإطعام أسرهم، لا يمكن تنفيذ تدابير الاحتواء الخاصة في كثير من البلدان بنجاح، ما يقوض جهود الحكومات لحماية السكان ومكافحة الوباء”، ويقول التقرير إن هذا قد يغدو مصدراً للتوتر الاجتماعي في البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة غير المنظمة.

ويعمل أكثر من 75 % من إجمالي العمال غير المنظمين في أعمال تجارية، تضم أقل من 10 عمال، ومنهم 45 % من العمال المستقلين الذين ليس لديهم موظفون، وفق التقرير الذي بين إنه مع عدم وجود وسائل دعم أخرى، ينتظر معظم العمال غير المنظمين معضلة يكاد يستحيل حلها، وهي الموت جوعاً أو بسبب الفيروس، ومما يزيد الطين بلة، انقطاع الامدادات الغذائية، ما أثر خصيصاً على العمال.

المرصد العمالي الاردني؛ توقع في تقرير صدر عنه مؤخرا، ان يخسر نحو 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم، بنسبة 10.5 % من الوظائف المنظمة الموجودة في الأردن، والتي تقدر بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتوقع المرصد بان “تتراجع سبل كسب العيش لنحو 900 ألف عامل وعاملة من العمالة غير المنظمة، من أصل 1.25 مجمل القوى العاملة غير المنظمة في الأردن، جراء هذه الأزمة”، واستند المرصد على التوقعات العامة لمنظمة العمل، التي أصدرتها بهذا الخصوص قبل أيام.

وكانت المنظمة توقعت أن يخسر العالم نحو 10.5 % من الوظائف المنظمة الموجودة في العالم، بواقع 305 ملايين وظيفة، أي أن نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة غير المنظمة ستخسر جانبا من مصادر رزقها، بواقع 1.6 مليار وظيفة من أصل ملياري وظيفة غير منظمة.

وبالنسبة للعمال المنزليين وعددهم 67 مليون عاملاً، 75 % منهم غير منظمين، فقد بات خطر تعطلهم كخطر الفيروس نفسه، فكثير منهم غير قادر على التوجه إلى العمل، سواء بطلب من أصحاب عملهم أو امتثالاً لإجراءات الإغلاق، ويواجه من يواصل الذهاب للعمل خطر العدوى، فهم يقدمون الرعاية للأسر في المنازل الخاصة.

وبالنسبة للعمال المنزليين المهاجرين وعددهم 11 مليونا، فوضعهم أسوأ من ذلك بحسب التقرير، فـ”تفاقم أزمة الفيروس، تزيد أوجه الضعف وعدم المساواة القائمة بالفعل. ويجب أن تضمن سياسات المواجهة، وصول الدعم للعمال والمؤسسات التي هي بأمس الحاجة إليه”.

ويؤكد أن البلدان التي تحوي أكبر الاقتصادات غير المنظمة، والتي طبقت إغلاقا كاملا، تعاني أكثر من غيرها من عواقب الوباء. وتتراوح نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم المتأثرين كثيراً بالإغلاق من 89 % في أميركا اللاتينية والدول العربية إلى 83 % في إفريقيا، و73 % في آسيا والمحيط الهادئ، و64 % في أوروبا وآسيا الوسطى.

وتقول المنظمة إنه على البلدان اتباع استراتيجية متعددة المسارات، تجمع بين عدة برامج عمل لمعالجة آثار الوباء الصحية والاقتصادية معاً.

ويبرز التقرير من بين توصياته، الحاجة إلى سياسات تقلل تعرض العمال غير النظاميين للفيروس، وتكفل حصول المصابين على الرعاية الصحية، وتُوفر دعماً في مجال الدخل والغذاء للأفراد وأسرهم، وتقي النسيج الاقتصادي للبلدان من الضرر.

بيت العمال للدراسات، يؤكد في تقرير صدر عنه مؤخرا، انه للتصدي لذلك يجب العمل في هذه المرحلة على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مخصصاتها وتوجيهها للفئات الضعيفة منخفضة الدخل، والاستمرار بتقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

ويؤكد ضرورة توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة لإنعاش الحركة الاقتصادية.

المرصد؛ أوصى باجراء دراسة تقييمية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بالأزمة، لتحديد القطاعات الاقتصادية الفرعية التي تضررت أو استفادت جراءها، وبناء تصورات لتوقعات مستقبلية لاتجاهات الضرر والاستفادة ومستوياتها.

واكد المرصد، ضرورة تقديم دعم مالي مباشر لمنشآت الأعمال الخاصة التي تضررت من الأزمة، باشتراط دفع أجور عامليها بشكل منتظم وكامل في الأشهر القليلة المقبلة، تبعا لتوقعات تأثير الأزمة.

وأوضح المرصد في تقريره “أن مختلف المؤشرات تفيد أن أزمة “كورونا” ستضاعف من التحديات والاختلالات التي يعاني من سوق العمل الأردني، وبخاصة معاناة العاملين بأجر”.

وأشار التقرير الى أن مستويات الأجور في الأردن ستتراجع بشكل ملموس، جراء التراجع الاقتصادي الملموس من جهة، وبسبب سماح الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص بتخفيض أجور عامليها، الذين يعملون بكامل طاقتهم بنسبة 30 % من أجورهم، ما سيؤدي وفق التقرير لزيادة أعداد العمالة الفقيرة.

وأوضح أن الأزمة أثبتت أن “هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن نحو نصف القوى العاملة غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية”.