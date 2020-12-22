تداعيات الاعتداء على مقبرة الرصيفة.. القبض على شخصين والبلدية ترفع دعوى قضائية (فيديو)

حمزة دعنا

عمان – قام مجهولون بالاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة بعد جرف القبور بواسطة جرافة لفتح شارع وسط المقبرة مساء الثلاثاء.

وكشف مصدر أمني لـ”الغد” انه القي القبض على سائق الجرافة وبرفقته أحد الأشخاص ليتم تحويله للجهات المعنية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.

من جهته قال رئيس بلدية رصيفة أسامة حيمور لـ “الغد”، انه تم تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين بجرف القبور لدى الجهات المعنية، مؤكدا انه لن يتم السكوت عن الحادثة، لما أثرت بمشاعر أهالي المتوفين بعد جرف قبور الموتى في الشارع العام.