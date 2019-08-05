تداول العقار ينخفض 21 % في سبعة أشهر

عمان- الغد- انخفض حجم التداول في السوق العقاري في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار حوالي 2.445 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وتراجعت قيمة الإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 127.174 مليون دينار.

وكذلك انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 159.7 مليون دينار.

وتراجعت أيضا قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 32.5 مليون دينار.

وانخفضت أيضا القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 124.2 مليون دينار.

وهبطت حركة بيع العقار في المملكة بنسبة بلغت 9 % وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 15 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في المرتبة الأولى بمجموع 378 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية وبفارق ثلاثة عقارات فقط بمجموع 375 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 277 عقارا.

أما من ناحية القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 50,289,224 دينارا بنسبة بلغت 40 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 16,632,490 دينارا بنسبة بلغت 13 %، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية 14,428,851 دينارا بنسبة بلغت 12 %.

أما خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة بلغت 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ؛ ليبلغ 420 مليون دينار تقريبا.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتبلغ 21,480,802 دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 54 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.

وتراجعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي بنسبة بلغت 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 27.44 مليونا.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي بنسبة بلغت 26 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 5.9 مليون دينار.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي بنسبة بلغت2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث بلغت 21,913,878 دينارا.