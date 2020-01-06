تداول القطاع العقاري ينخفض 12 % العام الماضي

عمان- الغد- انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ حجم التداول 4.632 مليار دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 923 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 596 مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 477 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 447 مليون دينار تقريباً.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال العام 2019 بنسبة بلغت 6 %، فيما انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 1 % وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 9 % مقارنة بالعام 2018.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام 2019؛ 3,219 عقاراً، منها 1,886 شقةً و1,333 أرضاً، مساحتها 281,872م2 للشقق و15,335,226م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 236,202,229 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 147,957,344 دينارا بنسبة 63 % للشقق، و88,244,886 دينارا بنسبة 37 % للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات العام 2019 بالمرتبة الأولى بمجموع 771عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 699 عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 573 عقاراً.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 86,115,330 دينارا بنسبة بلغت 36 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 30,900,755 دينارا بنسبة بلغت 13 %، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية 30,158,313 دينارا بنسبة بلغت 12.8 %.

أما خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 فقد ارتفع التداول بنسبة45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ ليبلغ 653 مليون دينار تقريباً، وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ لتبلغ 29,252,615 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 85 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ لتبلغ 42,689,202 دينار، كما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ حيث بلغت 38,104,095 دينارا.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 86 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ لتبلغ 13,436,587 دينارا. وزادت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 84 %؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 59 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 92 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

وانخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال العام 2019 بنسبة بلغت 12 % مقارنة بالعام 2018؛ لتبلغ 302,648,539 دينارا.

كما تراجعت قيمة إعفاءات الشقق خلال العام 2019 بنسبة بلغت 6 % مقارنة بالعام 2018؛ لتبلغ 72,282,782 دينارا، وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام 2019 بنسبة بلغت 12 % مقارنة بالعام 2018؛ ليبلغ 4,632 مليون دينار تقريباً.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019: 404 عقارات، منها 230 شقةً و174 أرضاً، مساحتها 36,050م2 للشقق و1,987,385م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 38,104,095 دينارا، بارتفاع بلغت نسبته 3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق: منها 19,887,135 دينارا بنسبة 52 % للشقق، و18,216,960 دينارا بنسبة 48 % للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الأول (ديسمبر) بالمرتبة الأولى بمجموع 97 عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع91عقاراً، وثالثاً حملة الوثيقة الغزاوية بمجموع 67 عقاراً.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية الصينية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 9,558,000 دينار بنسبة بلغت 25 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية العراقية بالمرتبة الثانية 8,325,405 دنانير بنسبة بلغت 22 %، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة 4,015,879 دينارا بنسبة بلغت 10.5 %.