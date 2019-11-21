تدخل جراحي سريع يُنقذ حياة طفلة في البشير

عمان – في غضون زمن قياسي لا يتجاوز الثلاث ساعات اجرى الكادر الطبي في قسم الأطفال- مستشفى البشير، تدخلا جراحيا سريعا وتمكن من انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر تسعة شهور.

وقال طبيب الاطفال المشرف على الحالة الدكتور معاذ الزيدانيين لـ (بترا) انّ الطفلة وصلت إلى قسم الطوارىء والإسعاف بحالة حرجة جداً، حيثُ انّها كانت تعاني من إعياء شديد واستفراغ متكرر وعدم القدرة على الرضاعة وسرعان ما قام بالتشخيص السريري الدقيق للمريضة وإجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية التي خلُصت إلى وجود انغلاق معوي على الرغم من عدم وجود جميع الاعراض المرضية.

واضاف الطبيب الزيدانيين انه تم نقل الطفلة بحالة طارئة ومستعجلة إلى غرفة العمليات وإجراء التدخل الجراحي اللازم من الطبيب المختص الدكتور محمود الوهداني، ما ساهم في إنقاذ حياة الطفلة ذات التسعة شهور ورجوعها لحضن ذويها بصحة جيّدة. -(بترا)