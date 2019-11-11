تدريبات بدنية وتكتيكية لـ “النشامى” استعدادا لمباراة استراليا – صور

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة نظيره الاسترالي عند الساعة 6 مساء الخميس المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن تصفيات مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وأجرى النشامى تدريباً صباح اليوم الاثنين على ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة (24) لاعباً بعد التحاق بهاء عبد الرحمن قادماً من السعودية، بانتظار انضمام بهاء فيصل وموسى التعمري بالتجمع مساء اليوم.

وتخلل التدريب العديد من الجمل التكتيكية استعداداً للقاء استراليا، فيما خضع عامر شفيع ويوسف الرواشدة الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، سعياً لضمان مشاركتهما في المواجهة المرتقبة.

في ذات الاتجاه، اجرى المنتخب الاسترالي اولى تدريباته عصر اليوم على ملعب الكرامة، بعد ان وصل وفد الفريق صباحاً الى العاصمة عمان.

وتضم قائمة النشامى للقاء استراليا ثم مواجهة الصين تايبيه 19 الجاري، (26) لاعباً: شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل والرواشدة.

ويستقر النشامى في وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، مع صدارة استراليا للترتيب بـ9 نقاط، فيما تحتل الكويت المركز الثالث بـ(4)، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب الصين تايبيه اخيراً خالي الوفاض.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.