تدريبات فنية وتكتيكية لمنتخب كرة الناشئين

عمان – الغد- يواصل منتخب الناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، تدريباته الأسبوعية بقيادة المدرب عثمان الحسنات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب مرانه اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث عمد الجهاز الفني إلى التركيز على الجانب الفني والتكتيكي والذهني للاعبين.

وبين الحسنات أن التدريبات تسير بالشكل المطلوب تأهباً للمنافسات القادمة، مؤكدا أن دوري الناشئين يعزز الخيارات الفنية، بانضمام أسماء جديدة قد تبرز خلال البطولة.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات بطولة غرب آسيا بالفترة من 14 حتى 24 تشرين الأول المقبل بالسعودية، حيث حل “الناشئين” في المجموعة الثالثة إلى جانب البحرين والكويت.

ويشارك بالتدريبات 33 لاعبا: محمد الطرايرة، عهد جادو، عبد الرحمن ساق الله، إبراهيم صبرة، قصي أبو طه، ضياء أبو رحمة، الحارث الخضير، عبود الخلايلة، عدنان الخطيب، عبد الرحمن الخضور، أمين أبو خليفة، آدم عبيدات، هاشم عبيدات، عبد الرحمن الزغايبة، مؤمن عصفور، محمد حداد، أحمد أبو طراد، صلاح فراش، صالح فريج، زيد شنيكات، عز الدين أبو عاقولة، عبدالله الشقران، محمد البيطار، عمر الربابعة، مؤمن أبو لبدة، محمد أبو الهيجاء، عمر الجمل، عبدالله هواش، أحمد ابراهيم، ناصر الدجاني، عبادة اثليجة، يامن الأبطح، آدم الصلاح.