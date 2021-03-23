تدريبات مكثفة لمنتخب الكراتيه في أوكرانيا

عمان – كثف المنتخب الوطني للكراتيه، من تدريباته الجارية حاليا في أوكرانيا، في اطار المعسكر التدريبي المقام هناك، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 8 لاعبين.

ويخضع المنتخب لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية، في اطار سعي الجهاز الفني لرفع درجة التحضير للاعبين، قبل التوجه إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي جديد، استعدادا لمنافسات الدوري العالمي.

وقالت الناطق الإعلامي للاتحاد منار شعث، إن الاتحاد رسم خطة اعداد مكثفة للمنتخب، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة، بحثا عن نتائج متميزة فيها.

وبينت لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن منتخب الكراتيه شارك في بطولة الدوري العالمي التي جرت أخيرا في تركيا، دون أن يحقق نتائج ايجابية، بسبب ابتعادهم عن المنافسات لنحو عام ونصف، نتيجة تداعيات كورونا.

واضافت انه بعد الانتهاء من منافسات الدوري العالمي في تركيا، توجه اللاعبون مباشرة إلى اوكرانيا، للدخول في معسكر تدريبي مشترك مع منتخب اوكرانيا، يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، قبل التوجه مباشرة إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي جديد يستمر ثلاثة أسابيع.

واشارت إلى أن المنتخب كثف من معسكراته التدريبية، استعدادا للمشاركة في الدوري العالمي الذي ينطلق نهاية الشهر المقبل، وتستضيفه تركيا بدلا عن بلغاريا، قبل التوجه للمشاركة في البطولة التأهيلية التي تقام في فرنسا خلال حزيران المقبل، والتي ستفرز اللاعبين المشاركين في اولمبياد طوكيو.