تدريب أفراد البحث الجنائي حول الذكاء الاصطناعي

عمان – عقدت أكاديمية “انيفوترز” للاستشارات والتدريب، دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واستخداماته لعدد من ضباط معهد تدريب البحث الجنائي.

وركزت الدورة التي اقيمت في الاكاديمية اليوم الثلاثاء، على استخدامات الذكاء الاصطناعي في علم الجريمة، وتطوراته وتهيئة موقع الجريمة عبر الواقع الافتراضي، وتناولت محاور عدة ابرزها “البلوك تشين”، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات وآلية تشغيلها وتطويرها والاستفادة منها في علم الجريمة.

وتطرقت الدورة التي قدمها المتخصص في علم الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين، الى آليات تسهيل مهمة الامن العام بالعمل على الروبوتات والطائرات بدون طيار، ومبادئ عمل انترنت الاشياء، والطابعات ثلاثية الابعاد، وفوائدها وخطورتها، اضافة الى هيكلة البيانات الضخمة.

وتعد أكاديمية “انيفوترز” للاستشارات والتدريب الحاصلة على اعتماد الهيئة الدولية الاميركية للذكاء الاصطناعي، أول مركز تدريب اردني معتمد رسميا من الهيئة الاميركية الدولية، وأول شركة ريادية أسسها شابان اردنيان من خريجي جامعات أردنية بدون دعم او تمويل من أي مؤسسة محلية او عالمية، وبفكرة بسيطة تهدف لإدخال دورات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي للأردن ومواكبة التسارع التكنولوجي في العالم. (بترا)