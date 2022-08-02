تدريب الفيصلي يستقبل بيتر والشباني اليوم

يحيى قطيشات – أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، ان الثنائي المحترف في صفوف الفريق المهاجم النيجيري نورث بيتر، والمدافع العراقي مصطفي ناظم الشباني، يصلان إلى عمان صباح اليوم، قبل أن يشاركا في التدريب المسائي.

وتعاقد الفيصلي رسميا الاسبوع الماضي مع المحترفين، بناء على تنسيب من المدير الفني للفريق الأول جمال أبو عابد.

وكانت إدارة النادي قد التقت اللاعبين أمس، بحضور الجهاز الفني للفريق، لبحث نتائج الفريق الأخيرة حيث دار حديث موسع عن أسباب التعثر الأخير أمام فريق العقبة، وأهمية العودة القوية، وجددت الإدارة الثقة بالكابتن أبوعابد وجهازه المساعد، وطلبت من اللاعبين بذل أفضل الجهد وتفديم المستوى الفني المعروف عن الفيصلي.

الى ذلك قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي أمس، الموافقة على السير بإجراءات تحويل مجموعة جديدة من أعضاء الهيئة العامة المؤازرين إلى عاملين حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للنادي، الذي حدد الشروط لهذه الغاية، : (أن يكون من الأعضاء الذين مضى على تقديم طلباتهم مدة 6 أشهر وأكثر خلال الفترة العشرين من شهر تموز( يوليو) الماضي ولغاية الأول من شهر آب ( اغسطس) الحالي، وطلبت اللجنة من الأعضاء دفع الاشتراكات الشهرية المترتبة حتى تاريخ تقديم طلب التحويل، وتقديم طلبات التحويل خطيا من صاحب الطلب نفسه، وأن تكون الطلبات كافة مستوفية الشروط، وبينت الهيئة الإدارية ان تقديم الطلبات ستكون أربعة أيام في الأسبوع (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة مساء).

وبلغ عدد الأعضاء الذين تم تحويلهم حتى الآن 1316 عضوا، وينتظر ان يتم خلال الفترة المقبلة تحويل 500 عضو، قبل تحديد موعد الانتخابات رسميا وتحديد مواعيد الترشيح للانتخابات.

وجدد رئيس اللجنة المؤقتة جهاد قطيشات، تأكيده على أن اللجنة ومنذ اللحظة الأولى تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القلعة الزرقاء، واقف بحيادية وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين.