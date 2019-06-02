تدريب مشترك بين الأردن والإمارات في لعبة الجوجيتسو

عمان – الغد – خاض وفد من الإمارات يضم مدربان ولاعبان برياضة الجوجيتسو حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الوطني للجوجيتسو في مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية.

ويضم وفد الإمارات كل من المدربان ، التونسي حسن موسى والبرازيلي تياغو باريتو إلى جانب اللاعبان محمد جاسم المنصوي ومنصور جاسم المنصوري.

وأشاد المدرب التونسي ، حسن موسى – الذي سبق له المشاركة في دورتين أولمبيتين برياضة الجودو عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٠ – بمركز الإعداد الأولمبي والخدمات التي يوفرها للاعبين الأردنيين من رياضات عدة.

وقال حسن موسى :” الأجواء رائعة هنا . مركز الإعداد الأولمبي شيء في غاية الروعة والإحترافية فهو يقدم كل ما يحتاجه الرياضيين ويوفر لهم فرصة التدريب المثالي”.

وأشاد المدرب حسن موسى بمستوى المنتخب الأردني مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو في الأردن تحظى بسمعة طيبة على مستوى العالم.

وأضاف :” المنتخب الأردني من أفضل المنتخبات على مستوى العالم ولعل الإنجازات الأخيرة هو خير دليل على هذا الكلام ، لذلك ارتأينا في زيارة هذا المكان وإقامة حصة تدريبية مع نجوم المنتخب الأردني للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم”.

وفي سياقٍ متصل يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو تدريباته واستعداداته برفقة المدرب الوطني ، زيد أبو السعود ، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى والتي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ يونيو / حزيران المقبل.