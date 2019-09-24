تدريب مشترك بين منتخب “النشامى” والأولمبي

عمان – الغد – صعد منتخبا النشامى والأولمبي، التحضيرات الفنية والبدنية استعداداً للاستحقاقات القادمة، عبر لقاء تدريبي جمع الجانبين مساء الثلاثاء على ملعب الكرامة.

واشرك النشامى خلال اللقاء، اللاعبين الـ13 الملتزمين بالتدريبات اليومية، فيما دفع المنتخب الاولمبي بالاسماء التي لم تشارك في لقاء سوريا الودي مساء امس.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية، استعداداً لمواجهة سنغافورة ودياً في الخامس من الشهر المقبل، قبل لقاء الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

وتضم القائمة الاولية للنشامى كل من: أحمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، براء مرعي، يزن العرب، ورد البري، احمد الصغير، محمد الدميري، سليم عبيد، محمد بني عطية، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، صالح راتب، نور الروابدة، إبراهيم الجوابرة، أحمد عرسان، حسان زحراوي، محمد أبو زريق، حمزة الدردور، أحمد سمير، عبدالله العطار، محمد وائل الزعبي ومحمد عبد المطلب.

وتشهد التدريبات غياب لاعبي الجزيرة وشباب الاردن و”الاولمبي”، بانتظار التحاقهم تباعاً خلال الايام القادمة، فيما يخضع حداد والعجالين الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، سعياً لتأهيلهما قبل اعلان القائمة النهائية للفريق والتي ستتضمن اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

في المقابل، دخل “الاولمبي” معسكراً تدريبياً بداية الاسبوع، يتضمن مواجهة نظيره السوري ودياً مرتين، في اطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام القادم في تايلند.

وكان “الأولمبي” خسر اختباره الاول امس امام سوريا 0-1، على ان يتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الخميس، حيث يتطلع المنتخب للحفاظ على مستويات اللياقة البدنية والفنية، بإقامة اكبر عدد ممكن من المباريات الدولية قبل النهائيات الآسيوية مطلع كانون الثاني من العام المقبل في تايلند.

في المقابل، تسحب ظهر الخميس قرعة النهائيات الآسيوية ت23، بالعاصمة التايلندية بانكوك، حيث جاء المنتخب في التصنيف الثالث رفقة الصين واستراليا والسعودية، فيما حلت قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند بالمستوى الأول، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.