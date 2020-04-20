إربدمحافظات

تدريب مهني حكما ينشىء 22 منصة للتعليم عن بعد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اربد – الغد – أنشا معهد التدريب المهني في حكما شمال مدينة اربد 22 منصة للتعليم والتدريب عن بعد لاستكمال متطلبات البرامج التدريبية للمتدربين في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم من تفشي فيروس كورونا .
وقال مدير المعهد المهندس عبد الرحمن الزعارير بأن معهد التدريب المهني حكما ومنذ إعلان الحكومة عن خطتها الطارئة قام بإنشاء منصات تعليم وتدريب عن بعد .
والمنصات هي التكييف والتبريد ، كهرباء المركبات ، ميكانيك المركبات، النجارة والديكور ، التجليس ودهان المركبات ،الحدادة والالمنيوم، التمديدات الصحية ، الخراطة ،الكهرباء العامة ، الفندقة، صيانة الأجهزة الخلوية ،صناعة الحلويات ، الحلاقة الرجالية ، الخياطة ، التجميل ، صيانة السيارات الهجينة (الهايبرد) .
وقال الزعارير بأن نسبة المتدربين على هذه المنصات تجاوز 65%، داعيا المتدربين الدخول على هذه المنصات التدريبية والتي تحتوي على فيديوهات ومادة تعليمية تم أعداها عن من قبل فريق متخصص من المدربين الأكفاء في معهد حكما .

مقالات ذات صلة

إربد: صرف 1200 وصفة طبية لأمراض مزمنة

منذ دقيقة واحدة

كفرنجة: استمرار إغلاق سوق الحسبة خلال شهر رمضان

منذ ساعتين

الزرقاء: إغلاق مشغل منظفات ومخبز

منذ ساعتين

“الأوبئة” توصي برفع العزل عن 6 مناطق في إربد بعد 26 يوما من العزل

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock