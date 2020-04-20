تدريب مهني حكما ينشىء 22 منصة للتعليم عن بعد

اربد – الغد – أنشا معهد التدريب المهني في حكما شمال مدينة اربد 22 منصة للتعليم والتدريب عن بعد لاستكمال متطلبات البرامج التدريبية للمتدربين في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم من تفشي فيروس كورونا .

وقال مدير المعهد المهندس عبد الرحمن الزعارير بأن معهد التدريب المهني حكما ومنذ إعلان الحكومة عن خطتها الطارئة قام بإنشاء منصات تعليم وتدريب عن بعد .

والمنصات هي التكييف والتبريد ، كهرباء المركبات ، ميكانيك المركبات، النجارة والديكور ، التجليس ودهان المركبات ،الحدادة والالمنيوم، التمديدات الصحية ، الخراطة ،الكهرباء العامة ، الفندقة، صيانة الأجهزة الخلوية ،صناعة الحلويات ، الحلاقة الرجالية ، الخياطة ، التجميل ، صيانة السيارات الهجينة (الهايبرد) .

وقال الزعارير بأن نسبة المتدربين على هذه المنصات تجاوز 65%، داعيا المتدربين الدخول على هذه المنصات التدريبية والتي تحتوي على فيديوهات ومادة تعليمية تم أعداها عن من قبل فريق متخصص من المدربين الأكفاء في معهد حكما .