تدريب 43 سيدة على المشاريع الصغيرة في إربد

إربد – الغد – أطلقت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ضمن أيام العمل المشترك برنامج تدريبي متخصص ” نساء 19″ للتمكين الاقتصادي لرفع الكفاءات التسويقية للمشاريع الصغيرة التي تمتلكها النساء.

ونسقت رئيسة جمعية خطوة أمل المهندسة مي أبو إعداد العمل المشترك بين مجموعة مؤسسات من مختلف التخصصات لضمان التنوع المؤسسي في تقديم الخدمات للنساء.

وقالت أبو إعداد انه تم تدريب 43 سيدة من أصحاب مشاريع صغيرة متنوعة حول عدة محاور مختلفة حيث قدمت جمعية خطوة أمل محطة تعريفية حول مبادئ الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي يكفل التعاون بين المؤسسات الغير ربحية و الأفراد وذلك لرفع الكفاءات و القدرات وتحسين الأوضاع للمنتجات أو السلع أو الخدمات.

وأشارت إلى تقديم جلسة استشارية حول مهارات التسويق والبيع وفن العرض و التصوير ومهارات التسويق الالكتروني تحديدا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات حيث تبين حاجة النساء لرفع قدراتهم حول هذه المهارات التي أصبحت ملحه بعد جائحة كورونا.

وبينت أبو اعداد انه بالتعاون مع مؤسسة أعمار اربد يمثلها رئيسة محور تمكين المرأة فقد جرى تقديم جلسة حول التحديات التي واجهة النساء خلال جائحة كورونا.

وقدمت جمعية تحفيز خدمات المحفظة الإلكترونية للمشاركات وكيفية توظيف هذه المهارات الجديدة في فن البيع والشراء و الادخار كما قامت جمعية نساء عربيات بتقديم شروحات لرفع القدرات المعرفية للنساء حول أهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر السلام و العدل والمؤسسات القوية.

وكما قدمت جمعية مسافات بلا حدود الزراعية خدمة للنساء بتطوير مشاريعهم الزراعية و تقديم استشارات عملية حول الزراعة المائية و الزراعة الحديثة.

وتابعت جمعية بصمة خير بتقديم استشارات لجميع المشاركات بكيفية كتابة خطة متكاملة للمشروع لضمان الحصول على موارد مالية لتطوير المشاريع النسوية.

وكما تم تقديم خبرات استشارية من جمعية سفراء العطاء للنساء لتدريبهم في مجال التجميل وقدمت جمعية الموروث الشعبي خدمات استشارية ومواد أولية للنساء في مواد التطريز و الحباكة.

ولفتت أبو اعداد انه سيصار الى تجهيز ورقة عمل حول أهمية تعزيز مبادئ الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و عليه سيتم عقد جلسة حوارية مع أصحاب الاختصاص في الأيام القادمة.

يشار أن البرنامج يأتي ضمن حملة “مبتكرو المتوسط من أجل التضامن” المنظم من قبل حوار المتوسط للحقوق و المساواة و بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي لتطوير خبرات وقدرات الشباب العربي حول مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تقديم استشارات تدريبية ل ٣١ شاب من عشر دول عربية وتم مشاركة المهندسة مي أبو أعداد ضمن هذا البرنامج وعليه تم إطلاق برنامج أيام العمل المشترك للتمكين الاقتصادي للنساء.

وفي نهاية البرنامج جرى تخريج المشاركات بحضور مستشارة مؤسسة أعمار اربد آمنة الزعبي ووممثلي المؤسسات المشاركة و فردوس الشبار وطارق شطناوي و احمد شتيات و احمد مياس و فريدة والدكتور فادي الزبيدي إيمان المومني وولاء قصيري وتم تقديم شهادات مشاركة للمشاركات على ورق مصنوع من صوف الخروف الذي تنتجه مؤسسة رزمه و نبتة .