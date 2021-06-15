تدشين أول قارب خدمات بصناعة أردنية (صور وفيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة- يدشن وزير النقل اليوم القارب بدر مارين، اليوم أول قارب خدمات صناعة أردنية بإشراف مباشر من الهيئة البحرية الاردنية في البحر الميت.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان، ان القارب “بدر” هو قارب خدمات متعدد الأغراض بمحركات ورافعات هيدروليكية وغرفة قيادة مجهزة بكافة أجهزة الملاحة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ويمكن للقارب الارتكاز على اليابسة بفضل أنظمة خاصة لتثبيته بشكل آمن لأداء العمل بدقة، ويبلغ طول القارب 18 مترا وعرضه 8 أمتار.

ويعتبر تدشين القارب من أهم مخرجات اليوم البحري الاردني الرابع الذي تم العام الماضي.

ويشهد قطاع الملاحة الاردني تطورا كبيرا ومستمرا على كافة الصعد، وقد أثبت القطاع حضورا لافتا في جائحة كورونا حيث ظل يواصل اعمالة باعتباره الشريان الرئيس لتغذية الاقتصاد الوطني.