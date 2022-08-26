تدشين الرحلات السياحية “العارضة” من بخارست إلى عمان

بخارست- اقيم امس في العاصمة الرومانية بخارست حفل اشهار الرحلات السياحية الجديدة (العارضة-تشارتر) من بخارست الى عمان برعاية ومشاركة سفير المملكة لدى رومانيا سفيان سلمان القضاة، والتي تنظمها شركة كريستيان تورز الرومانية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في الاردن والسفارة الاردنية في بخارست.

والقى السفير القضاة كلمة في الحفل الذي حضره اكثر من ٢٥٠ وكيل سياحي وممثلين عن الصحافة المحلية رحب خلالها بالاعلان عن هذه الخطوط الجديدة والتي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية تدشين هذا الخط من خلال شركة كريستيان تورز – رومانيا، مشيرً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة بين الشركة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية والسفارة دعمًا وترويجا للسياحة والسياحة الدينية من رومانيا الى المملكة.

كما القى السيد احمد كريشان، مدير التسويق الاقليمي في هيئة تنشيط السياحة كلمة اكد خلالها دعم الهيئة لهذا البرنامج الهام واستعدادها لتقديم كل الاسناد اللازم لانجاح هذه الرحلات التي ستساهم بزيادة الحركة السياحية من رومانيا الى الاردن. بدوره شكر مدير كريستيان تورز السفارة الاردنية وهيئة تنشيط السياحة على جهودها والتسهيلات التي قدمت للبدء بهذه الرحلات. وقال ان الاردن اصبحت احد المحطات السياحية الهامة التي يقصدها السائح الروماني وان المواقع السياحية الخلابة والدينية الهامة في المملكة اصبحت عنوان رئيس للسياحة في المنطقة. ونوه الى ان كريستيان تورز ومن خلال طائراتها ستعمل على تقديم افضل الخدمات للسائحين الرومان والمسافرين ايضا. واعلن ان الشركة قررت تسيير رحلات تشارتر منتظمة خلال شهري تشرين اول و تشرين ثاني من العام الحالي و كذلك خلال شهري نيسان وايار في العام القادم وانه سيتم زيادة عدد هذه الرحلات حسب متطلبات السوق.

هذا وتخلل الحفل الذي شارك به د. سمير زنون رئيس واعضاء الهيئة الادارية للجالية الاردنية عرض افلام سياحية متخصصة سلطت الضوء على المواقع السياحية الخلابة في المنطقة، وشرحا مفصلا لما تقدمه هيئة تنشيط السياحة في المملكة من برامج ودعم للمكاتب السياحية الاجنبية.