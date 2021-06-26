تدشين المجلس العربي للإبداع والابتكار

إبراهيم المبيضين

عمان-دعما للإبداع والابتكار وللمساهمة في نشر هذين المفهومين على مستوى الوطن العربي، جرى الإعلان الشهر الحالي عن تأسيس وإطلاق المجلس العربي للإبداع والابتكار من قبل الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بحسب المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي إبداع الكرك حسام الطراونة.

وقال الطراونة -الذي جرى اختياره عضوا في المجلس العربي من الأردن- إن الهدف العام من تأسيس هذا الكيان غير الربحي جاء للإسهام في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتسليط الضوء على أنشطة الهيئات والمراكز والأفراد وفتح قنوات للتواصل بين المبدعين والمبتكرين العرب وبين الهيئات العربية والأجهزة الرسمية المختلفة من وزارات ومؤسسات المجتمع المدني لما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أن هذا المجلس سيكون أحد المجالس المتخصصة التابعة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، حيث جرى تشكيل هذا المجلس الجديد بعضوية ممثلين من عدد من الدول العربية منها الكويت والسعودية وعمان والإمارات والأردن ومصر.

والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة هو منظمة دولية غير حكومية ويتخذ من مدينة القاهرة مقرا دائماً له، وهو عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية؛ حيث يركز الاتحاد في عمله على رفع الوعي التنموي والبيئي العربي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوى في الدول العربية، والعمل على معاونة الجهات الرسمية والمعنية بتعزيز التكامل العربي في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة العربية والحفاظ على هذه الثروات من الهدر.

الى ذلك، قال الطراونة “إن المجلس سيعمل على العديد من المحاور منها: تشجيع وتنمية ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في الوطن العربي، التواصل مع الهيئات والمراكز والإبداع والابتكار والخبراء لإيجاد حلول لخدمة المبدعين والمبتكرين بهدف الوصول إلى منتجات تخدم المجتمعات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، عرض الدراسات البحثية الميدانية والتي تهتم بالابتكارات والمساهمة بالحلول والمقترحات الميدانية والبحوث لخدمة التطور التقني والمعرفي، وإعداد دراسة مفصلة للقوانين لحقوق الملكية الفكرية والإبداع والابتكار”.

وأضاف الطراونة أن المجلس سيعمل على إعداد الرؤى التشريعية والنصوص القانونية وعرضها على السلطات المختصة لتنفيذها، والسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية والدعوة للترشيد والحث على التوسع في تصنيع الابتكارات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل، ورفع الوعي الجماهيري بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق إعداد الندوات والبرامج التدريبية على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الخوض في مجال الإبداع والابتكار.