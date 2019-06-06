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تدشين خط طيران بين العقبة وسلوفاكيا

منذ 49 دقيقة
مبنى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة-(ارشيفية)

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العقبة- حطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة مساء امس اول طائرة قادمة من سلوفاكيا وتحمل على متنها 190 سائحا ضمن خط منتظم وبشكل اسبوعي.
وقال رئيس مجلس المفوضين نايف البخيت ان وصول هذه الطائرة يعد تدشينا لخط سياحي مباشر بين العقبة وسلوفاكيا وبواقع طائرة اسبوعيا حيث يمضي السياح القادمين على متنها عدة ايام في العقبة ورم والبتراء.
ونوه البخيت الى ان سوق سلوفاكيا السياحي من الاسواق الواعدة سياحيا بالنسبة للعقبة وقد تم استهدافه سابقا من قبل الحملات الترويجية التي تقوم بها السلطة في مختلف الدول ومن ضمنها دول اوروبا الشرقية موضحا بان العقبة بدأت تشكل زيادة ملحوظة في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي سواء على السياحة القادمة على الطيران المباشر اوعلى السفن السياحية والتي نقلت مايزيد عن 40 الف سائح خلال الموسم الحالي متوقعا ان يصل الرقم الى 80 الف العام المقبل.-(بترا)

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