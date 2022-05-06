تدشين خط طيران جديد مباشر بين عمّان وواشنطن

أعلنت هيئة تنشيط السياحة الجمعة تدشين أول رحلة طيران جديدة مباشرة من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران بين العاصمة الأميركية واشنطن والأردنية عمان حيث تحط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم ، وتعد هذه الخطوة غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأميركيين للسفر إلى الأردن.

وزير السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، قال في في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ان شركة يونايتد إيرلاينز ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 أيار 2022، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.

واضاف ان اعلان اول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث ان ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأميركيين على حجز تجربة سفر الى المملكة.

من جانبه قال السفير الأمريكي في الأردن ، هنري ووستر ، “يسعدنا دائمًا أن نرى روابط أقوى بين الأردن والولايات المتحدة تعزز الصادرات والشراكة بين بلدينا”فهذه الصلة المباشرة الجديدة بين عاصمتينا تفيد الأردنيين والأمريكيين ، سواء كان ذلك لتسهيل السياحة ، أو تحسين العلاقات التجارية ، أو إطلاق تعاون تعليمي جديد.

واضاف أتطلع إلى رؤية رحلات يونايتد تقرب بين بلدينا “.

بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، “يسعدنا الترحيب بشركة يونايتد إيرلاينز في عمان، والعمل معًا لجلب المزيد من المسافرين لتجربة بلدنا المذهل”.

وبين عربيات ان اهمية شركة يونايتد إيرلاينز يتأتى كون ان لهذه الشركة شبكة خطوط عديدة عبر الولايات الامريكية وشبكة خطوط ضمن امريكا الجنوبية مما تشجع الحركة السياحية للاردن .

واكد عربيات على ان هنالك ثقة في المنتج السياحي الاردني حيث ان هنالك طلب كبير من الشركات الامريكية للاردن.

ونوه عربيات ان هذا الطلب جاء نتيجة جهود الهيئة في التسويق ضمن الولايات المتحدة الامريكية مما حقق زيادة الطلب السياحي على المملكة .

واضاف عربيات بقوله :”سيخدم الخط المسافرين من دول اميركا الجنوبية بحكم وجود خطوط للشركة مشغلة من هذه المناطق، اضافة الى الولايات التي لا تصل اليها خطوط الطيران الحالية.

ونوه عربيات ان اعلان الشركة يُظهر الثقة في الوجهة الاردنية، مبينا ان السفر الدولي بدأ بالانتعاش .

وفي هذا الصدد، علّق نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي قائلًا: “يسعدنا استقبال أولى رحلات “يونايتد إيرلاينز” إيذانًا ببدء خط طيران جديد مباشر بين عمّان وواشنطن العاصمة.

واضاف يُعدّ انضمام هذا الناقل الجوي الممتد عالميًا إلى مطار الملكة علياء الدولي إنجازًا كبيرًا يؤكد التزامنا بتوسيع شبكة الخطوط الجوية في المطار، وتزويد المسافرين برابط مباشر مع محور اتصال رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشار انه ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نكتفي بتعزيز تجربة المسافرين التي نقدمها فحسب، بل نؤكد مجددًا على مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه ركيزة اقتصادية وبوابة رئيسية للأردن والمشرق العربي لسياحة الأعمال والترفيه على حدٍّ سواء”.

من جانبه قال باتريك كويل ، نائب الرئيس الأول للشبكات والتحالفات الدولية في شركة يونايتد : “إنه لأمر رائع أن نصل إلى عمان اليوم على متن طائرتنا بوينج 787 دريملاينر”. “بصفتنا شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي تسافر من الأردن مباشرة إلى الولايات المتحدة ، تعمل خدمتنا الجديدة على تعزيز شبكة خطوطنا الدولية وتزويد عملائنا من الأردن باجراءات مريحة ضمن وقفة واحدة عبر مركز واشنطن دالاس إلى وجهات عبر الأمريكتين.”