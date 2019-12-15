تدشين رسمي للملعب الأولمبي بمواصفات مقاومة للحرارة

طوكيو – دشنت العاصمة اليابانية الأحد رسميا الملعب الوطني المخصص لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، والذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج ويتمتع بخصائص لمقاومة الحرارة المرتفعة المتوقعة خلالها.

وبني الملعب الأولمبي الجديد في موقع الملعب القديم الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، ويتألف من 5 طبقات فوق الأرض واثنتين تحتها، ويشمل مساحات خضراء على أطرافه للوقاية من أشعة الشمس.

كما صمم الإطار الخارجي للملعب بطريقة تسمح بإبعاد أشعة الشمس ومياه الأمطار، وتتيح دخول تيارات الهواء الى داخله. كما زود بثمانية منشآت مخصصة لرش رذاذ المياه، و185 مروحة و16 قاعة مكيفة.

The Olympic stadium is 🔥😎 What an incredible venue‼️ This is a place where records will be broken, legends will be made and the world's best will be crowned! 🥇#Tokyo2020 2⃣2⃣5⃣ Days To Go! @Olympics pic.twitter.com/pnPTBLUBj1 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) December 12, 2019

وخلال حفل افتتاح الملعب، نوه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتصميمه ذات “المستوى العالي”، و”تناغمه مع محيطه”، حيث صمم الملعب المعماري كينغو كوما، معتمدا الخطوط اليابانية التقليدية واستخدام الخشب بطريقة تتيح الاندماج مع محيطه في وسط طوكيو. وسيستضيف الملعب حفلي الافتتاح والختام، ومنافسات ألعاب القوى.

وتشكل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة التي تشهدها العاصمة اليابانية خلال فصل الصيف، إحدى التحديات الأساسية لدورة الألعاب المقرر إقامتها بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس المقبلين. وفي حين ستستضيف طوكيو المنافسات، تقرر نقل سباق الماراتون الى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد حيث يتوقع ان تكون درجات الحرارة أدنى بقليل، وذلك كإجراء وقائي للمتنافسين والمتفرجين.

وشهد بناء الملعب الأولمبي مشاكل عدة أبرزها تخلي آبي في أيلول/سبتمبر 2016، عن تصميم سابق للمعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، بعدما تجاوزت التكاليف عتبة ملياري دولار أميركي.

The National Stadium has been built at a cost of $1.44 billion. #Tokyo2020 https://t.co/cdHQuv9nSj — Firstpost Sports (@FirstpostSports) December 15, 2019

كما تم خفض ارتفاع الملعب من 70 مترا الى 47 م فقط، بعدما اعتبر الارتفاع الأول عاليا جدا مقارنة بالمنشآت الأخرى في وسط طوكيو.

وبحسب مسؤولين يابانيين، بلغت تكاليف الملعب، بما يشمل أعمال البناء والتصميم والتنفيذ، 156,9 مليار ين ياباني (1,45 مليار دولار)، ما أبقى المشروع ضمن الميزانية المحددة.

وسيشهد الملعب أول نشاط رياضي في 21 كانون الأول/ديسمبر من خلال سباق استعراضي يشارك فيه أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت، على أن يكون أول حدث رسمي يستضيفه نهائي كأس الإمبراطور في كرة القدم، في اليوم الأول من العام 2020. (أ ف ب)