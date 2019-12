تدشين رسمي للملعب الأولمبي بمواصفات مقاومة للحرارة

طوكيو – دشنت العاصمة اليابانية الأحد رسميا الملعب الوطني المخصص لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، والذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج ويتمتع بخصائص لمقاومة الحرارة المرتفعة المتوقعة خلالها.

وبني الملعب الأولمبي الجديد في موقع الملعب القديم الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، ويتألف من 5 طبقات فوق الأرض واثنتين تحتها، ويشمل مساحات خضراء على أطرافه للوقاية من أشعة الشمس.

كما صمم الإطار الخارجي للملعب بطريقة تسمح بإبعاد أشعة الشمس ومياه الأمطار، وتتيح دخول تيارات الهواء الى داخله. كما زود بثمانية منشآت مخصصة لرش رذاذ المياه، و185 مروحة و16 قاعة مكيفة.

