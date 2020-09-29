تدني نسبة الوفيات بكورونا بين الأطفال

واشنطن – أكدت دراسة للسلطات الصحية في الولايات المتحدة تدني نسبة الوفيات للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب مصادر وزارة الصحة الأميركية، فقد سجلت الولايات المتحدة رسميا 277285 إصابة و 51 وفاة بفيروس كورونا بين لدى الأطفال في فئة 5 – 17 عاما منذ آذار الماضي.

وتقول الدراسة، بين الأول من آذار الماضي وحتى 19 أيلول بلغت نسبة الوفيات المؤكدة بالفيروس لدى الأطفال في سن الدراسة في الولايات المتحدة 018ر0 بالمئة، مشيرة الى عدم خضوع هذه الإصابات لأي اختبارات، في حين تؤكد الأرقام الجديدة أن نسبة الوفيات الفعلية جراء كورونا متدنية للغاية لدى أفراد هذه الفئة العمرية مقارنة مع البالغين وبالأخص مع المسنين. وتأتي أهمية هذه الدراسة في وقت تستعد فيه المدارس لاستقبال الطلبة.-(بترا)