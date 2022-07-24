تدهور الحالة الصحية لهشام سليم بعد إصابته بالسرطان

تدهورت الحالة الصحية للممثل المصري هشام سليم وذلك بعد تأكيد اصابته بمرض السرطان، بحسب ما اشار موقع “النهار” نقلا عن مصادر مقربة منه.

وقال المصدر إن سليم تواصل مع طبيب خاص في الخارج، لكن الوضع ليس تحت سيطرة الأطباء حالياً.

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حيث تم نقل سليم إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، مضيفاً أنه في حال زاد الوضع سوءاً، سيتم السفر إلى الخارج بشكل مباشر للمتابعة مع طبيبه الخاص.

وكان أعلن هشام سليم في وقت سابق عن أنه يتعامل مع مرض السرطان برضاء تام.

وعلق سليم: “الحمد لله… أنا صحتي جيدة وراضٍ بقضاء الله وقدره، حيث أقيم حاليًا في مدينة العين السخنة”.