تذبذب أسعار الذهب وعيار 21 يبلغ 30.7 دينار

هبة العيساوي

عمان– تذبذبت أسعار الذهب في السوق المحلية بين ارتفاع وتراجع بشكل طفيف خلال أسبوع بعد تراوح سعر الأونصة عالميا ضمن نطاق ضيق متأثرة بالأخبار السياسية والاقتصادية، بحسب أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وتراوح سعر الأونصة في السوق العالمية خلال الأسبوع الماضي بين 1500 و1508 دولارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 أمس نحو 35.7 دينار، والغرام من عيار 21 بلغ 30.7 دينار، والغرام من عيار 18 بلغ 27.5 دينار، بحسب علان.

في حين بلغ سعر الليرة الرشاي 215 دينارا، والليرة الإنجليزي 245 دينارا.

وبين علان أن التوترات السياسية بشأن تدخلات عسكرية لتركيا على الحدود السورية زادت من الإقبال على الذهب وأسهمت بارتفاع أسعاره، إلا أن المحادثات التجارية بين أميركا والصين سيطرت على مزيد من الارتفاع في الأسعار.

وتوقع علان أن يكون الارتفاع هو التوجه الأقرب لأسعار المعدن الأصفر على المدى المتوسط نتيجة الإعلان عن تخفيض جديد للفائدة على الدولار مع نهاية العام الحالي.

وبحسب تقارير عالمية، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع أمس، لتتمسك بمستواها فوق 1506 دولارات للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، في وقت سابق، أن وفدا صينيا يعتزم مغادرة واشنطن بعد يوم واحد فقط من الاجتماعات التي تعقد على مستوى الوزراء، بدلا من اليوم، كما كان مقررا، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض. لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلا من ذلك الحين، في حين أن تقريرا لـ”بلومبرج” قال إن البيت الأبيض يدرس طرح اتفاق عملة مع الصين، مما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق جزئي بين البلدين وساعد على تعزيز الأصول مرتفعة المخاطر.

ويستخدم المستثمرون الذهب في العادة للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على الذهب، فأكد علان أن الإقبال ما يزال ضعيفا وتحديدا على الحلي والمجوهرات، مشيرا إلى أن الوقت الحالي من العام لا يعد موسما لشراء الذهب.

ورأى أن الحالة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين لا تسمح بالشراء نتيجة وجود الأعباء الجديدة على الأسر وظهور أولويات أخرى على قائمة ميزانياتهم.