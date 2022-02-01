“تراتيل ثورة نساء” للريموني.. نسيج من المغامرات والمتغيرات الحياتية

عزيزة علي

عمان- صدر عن وزارة الثقافة للمخرج إياد الريموني كتاب “تراتيل ثورة نساء”، الذي يتناول أحداث المسرحية التي حصلت على أفضل نص مسرحي عربي.

يقول الريموني، في بداية الكتاب “إن هذه المسرحية أخرجت لأول مرة من قبل الفنانة المسرحية ميس الزعبي، وعرضت في مهرجانات دولية عدة منها: مهرجان المسرح الحر الدولي، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، ومهرجان صيف الزرقاء للمسرح الدولي، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ومهرجان طقوس الدولي للمسرح”.

وفي تصريح لـ”الغد”، قال الريموني “إن للثورات تراتيل خاصة بها، تعزف ألحانها نسوة مجتمع مثابرات، كل واحدة منهن في عالمها الخاص؛ تخوض مغامرة منذ الصغر، وتشهد التغيرات المريرة في الكبر، يسوقهن القدر إلى معتقل يجتمعن به؛ بعد أن ارتكبن جرائم عدة وفقًا للقانون، لكن حكاياتهن تتزين بالغموض، وما يزيد الأمر دهشة؛ ضابط المعتقل وجنديه. الصراع المستمر في ذلك المعتقل؛ يكشف هشاشة النفس، ويعري الماضي بمأساته، ويأتي بخيوط القدر؛ لينسج رداء يضمهم جميعًا”.

وأضاف الريموني “تتلخص فكرة المسرحية حول ضابط تحقيق تولى إليه مهمة التحقيق مع ثلاث نساء متهمات بارتكاب جرائم مختلفة، هن الطبيبة وبائعة الهوى والمعلمة. نساء أكل عليهن الدهر وشرب، وذقن فيه من اللوعة ما يكفي لسد رمق أمم تكالبت عليها المصائب، يساعد الضابط في هذه المهمة جندي نُقل حديثًا إلى المعتقل الذي تحجز فيه النساء، يفتتح الضابط التحقيق مع بائعة الهوى التي تتحدث له عن المعاناة التي أدت إلى سلوكها طريق الأفعال غير السوية. الجندي السكير ولشيء في نفسه يحاول مرارًا وتكرارًا أن يلفت انتباه الضابط إلى سوء معاملته للسجينات، الأمر الذي يثير غضب الضابط على الجندي، تتوالى التحقيقات مع النساء ويأتي دور الطبيبة التي تكشف عن المعاناة التي تعيشها الزوجة في مجتمعها، والظلم الجائر الذي يلحق بها جراء قسوة الرجل وغطرسته”.

ويتابع “ثم تأتي المعلمة تلك التي تعمل دومًا على تنشئة التلاميذ تنشئة استثنائية محاورها الحرية والكرامة وعدم الرضوخ للمذلة والهوان، أملًا منها بأن يصعد جيل جل همه قضايا أمته المجيدة، ينتهي التحقيق وتتقابل جميع النساء مع بعضهن بعضا في زنزانة واحدة، يتبادلن طرح قصصهن من خلال لعبة؛ من يأتي الدور عليها تنشد أوتار العذاب في حياتها، يزال الغمام شيئًا فشيئًا عن الحقيقة ونكتشف أن هناك روابط تجمع بين جميع الشخصيات، وتكشف الحقيقة الغامضة عندما يُرى وشم يتوسد عنق بائعة الهوى، ووشم كذلك على عنق الجندي، الحيرة المؤدية إلى مفاجأة باقية لنهاية المسرحية”.

وأشار الريموني إلى المسرحية حصدت العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل نص مسرحي عربي، أفضل عمل متكامل، أفضل سينوغرافيا، أفضل ديكور، وغلاف كتاب المسرحية هو لوحة للفنانة التشكيلية اللبنانية فريال فياض، وقد مثل هذه المسرحية لأول مرة كل من الفنانين: ميس الزعبي، عمر أبو غزالة، مثنى الزبيد، شفاء الجراح، وماريا خوري، وألف موسيقا العرض الموسيقار المسرحي عبدالرزاق مطرية، وصمم الإضاءة الفنان مكرم الكفاوين.

وفي كلمة على غلاف الكتاب، تشير وزارة الثقافة إلى أن هذا الكتاب يندرج ضمن خطة لنشر خمس سلاسل، متطورة وعصرية، حيث تطلقها وزارة الثقافة الأردنية، لتسد النقص في المكتبة المحلية والعربية، بمنشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة، فجاءت سلسلة “فكر ومعرفة”.

وتسعى هذه السلسلة إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية، وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي، وسلسلة الفلسفة للشباب بهدف تشجيع الأجيال للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر، وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة، واستخدامها نقديا لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة وسلسلة الكتب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين؛ كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة، وسلسلة “سرد وشعر” التي تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة، المغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، وسلسلة “شغف”، تختص بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعرا ونثرا، تراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية الوجدانية، وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.

ويذكر أن إياد الريموني ‏مخرج وكاتب مسرحي‏، عضو ‏نقابة الفنانين الأردنيين، ‏عضو هيئة إدارية‏ لدى ‏فرقة طقوس المسرحية- الأردن‏، ‏عضو مؤسس في فرقة سمياء المسرحية‏، حصل على درجة ‏دكتوراه علم الجريمة‏ في ‏جامعة مؤتة‏، وحصل على درجة ‏ماجستير علم النفس‏ في ‏جامعة البلقاء التطبيقية كلية الأميرة عالية الجامعية‏، ودرجة ‏ماجستير علم الجريمة‏ في ‏جامعة مؤتة‏، وحصل على درجة ‏بكالوريوس الإخراج والتمثيل‏ في الجامعة الأردنية‏، وحصل على ‏بكالوريوس الإرشاد النفسي والتربوي‏ في كلية عجلون الجامعية‏، و‏بكالوريوس القانون‏ في ‏جامعة عجلون الوطنية، ‏ماجستير الإدارة التربوية‏ في ‏كلية العلوم التربوية جامعة جرش‏.