تراجع أرباح “ألفابت” إلى 14 مليار دولار

إبراهيم المبيضين



عمان- كشفت نتائج أعمال شركة “ألفابت” التقنية الكبرى مؤخرا أن صافي ربح الشركة الأميركية بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 13.9 مليار دولار.

وقالت الشركة، التي تمتلك أكبر محرك بحث في العالم الرقمي “جوجل” ومنصة “اليوتيوب” الشهيرة انها ومع تسجيلها هذا المستوى من صافي الأرباح يكون قد تراجع بنسبة 26 % مقابل صافي ربح بلغ 18.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وأكدت الشركة في بياناتها المالية انها حققت أرباحا وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع تراجع عوائد إعلانات “يوتيوب”.

وقالت شركة “ألفابت” انها سجلت 69.09 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل 65.11 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 70.5 مليار دولار.

وسجلت ” ألفابت” عوائد إعلانية إجمالية بلغت 54.48 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

وفي تفاصيل الإيرادات أكدت “الفابت” أن الإيرادات المتأتية من إعلانات “يوتيوب” تراجعت بنسبة 2 % إلى 7.07 مليار دولار من 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفائت، فيما كان المحللون يتوقعون زيادة بنحو

3 % في ايرادات منصة تحميل ومشاهدة ومشاركة المحتوى الفيديوي الشهيرة.

وقالت إن إيرادات الحوسبة السحابية لـ”جوجل” في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار مقابل 4.99 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن عوائد خدمات ” جوجل كلاود ” بلغت في الربع الثاثل من العام الحالي 6.9 مليار دولار مقابل 6.69 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.