تراجع أسبوعي قوي في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية قوية، وذلك على الرغم من اختتام آخر أيام التداول، الجمعة، على ارتفاع، بدعم من ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا.

وجاء التراجع الأسبوعي بتأثير من التوقعات بزيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبسبب حالة عدم اليقين بشأن الطلب.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الأميركية بنسبة 5.6 بالمئة.

وفي آخر أيام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأميركية.

وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط اليوم الجمعة.

وأظهرت عمليات المسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.