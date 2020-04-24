تراجع أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية

واشنطن – تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة وذلك بفعل نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في أسبوع وبفضل توقعات بإجراء المزيد من التحفيز النقدي من البنوك المركزية العالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وتراجعت أسعار معدن الذهب بنحو 0.5% إلى 1,721.01 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,729.27 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,731.96 دولار.

–(بترا)