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تراجع أسعار الذهب عالمياً

منذ 3 ساعات

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الغد- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوى في أسبوع المسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس ،على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية في غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن الثمين بحسب وول ستريت جورنال.
وتراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,801.34 دولار ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.21 دولار ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,810.37 دولار.

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