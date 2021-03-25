تراجع أسعار الذهب عالمياً

واشنطن– تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتاً بالأمس، في طريقها صوب تكبد ثالث خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة، تحت ضغط الارتفاع الكبير للدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال .

وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1,729.91 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,734.63 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,739.19 دولار.

بترا