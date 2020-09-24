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تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في شهرين

منذ ساعتين
ذهب - أرشيفية

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واشنطن- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين، بفعل الصعود القوي للدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، بالإضافة إلى موجة بيع المعادن فى بعض أسواق الأصول بحثا عن تأمين سلامة سيولة العملة الأمريكية ، بحسب وول ستريت جورنال.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,848.70 دولار ، الأدنى منذ 22 تموز الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,863.02 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,868.90 دولار.
وانخفضت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب بالأمس نحو 11.09 طن متري، في ثاني انخفاض يومي على التوالي ، وبأكبر انخفاض يومي منذ 20 آذار الماضي.

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