تراجع أسعار الذهب عالميا

واشنطن- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتبتعد عن أعلى مستوى مسجل في أسبوعين، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75 بالمئة إلى 1,774.49 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,787.57 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,788.93 دولار.