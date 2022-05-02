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تراجع أسعار الذهب عالميا

6:25 م2022-05-02
ذهب

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تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب عالميا في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت – نيويورك ) اليوم الأثنين، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، بحسب وول ستريت جورنال .
وقدانخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران المقبل 0.50 بالمئة لتتداول عند 1,886.80 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1,896.20 دولار للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,911.70 دولار للأوتصة.

6:25 م2022-05-02
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