أخبار دوليةاقتصاد

تراجع أسعار الذهب عالميا

5:10 م2022-08-12

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تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية ( وول ستريت – نيويورك)، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي.
وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول 0.14 بالمئة لتتداول عند 1,802.6 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,805.20 دولار للأونصة، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,807.20 دولار للأونصة.

5:10 م2022-08-12
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