تراجع أسعار الذهب عالميا

واشنطن- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، منذرة بالتخلي عن التداول عند أعلى حاجز للأونصة 900ر1دولار، بفعل صعود الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 0ر1% إلى 03ر911ر1 دولار، الأدنى منذ 27 آب الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 46ر929ر1 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 52ر935ر1 دولار .

وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR الذهبي أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب دون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 04ر250ر1 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب الماضي. بترا