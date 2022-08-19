تراجع أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الجمعة، لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، تحت ضغوط صعود الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن المعدن الثمين على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف، بسبب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والاحتمالات القائمة بقوة حول رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في أيلول المقبل .

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,751.82 دولار الأدنى منذ 28 تموز، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,759.16 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,759.50 دولار.