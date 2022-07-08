تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى فى 10 أشهر

راجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى عشرة أشهر، وبصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى عام ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.733.20 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1.740.27 دولار ، وسجلت أعلى مستوي عند 1.746.63 دولار . بترا