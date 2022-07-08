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تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى فى 10 أشهر

3:55 م2022-07-08

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راجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى عشرة أشهر، وبصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى عام ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.
وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.733.20 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1.740.27 دولار ، وسجلت أعلى مستوي عند 1.746.63 دولار . بترا

3:55 م2022-07-08
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