تراجع أسعار النفط بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية

عمان – انخفضت أسعار النفط، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، انخفض خام “برنت”، أمس الجمعة، بنسبة 80ر0 بالمئة إلى 74ر70 دولار للبرميل, وتراجع الخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 93ر0 بالمئة إلى 45ر68 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2ر0 بالمئة الخميس الماضي.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في تموز 2021، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا (دلتا).

وأضافت الوكالة: “جرى خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، متوقعة أن تسهم القيود المفروضة في عدة دول كبيرة مستهكلة للنفط في آسيا لمكافحة كوفيد-19 في تقليص التنقلات واستخدام النفط”.–(بترا)